Коронавирус пошел по миру из Италии

Джузеппе Ремуцци является руководителем института фармакологических исследований имени Марио Негри, который известен не только в Италии, но и во всей Европе. Недавно он стал соавтором научной статьи, опубликованной 11 марта в последнем номере журнала "The Lancet". По его прогнозу, за четыре недели (со дня опубликования статьи), число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) в Италии достигнет 40 тысяч. В связи с этим требуется еще 4000 новых коек в отделениях интенсивной терапии. К вечеру 19 марта, в Италии уже выше 3400 пациентов скончались от нового заболевания. Чтобы бороться с эпидемией, в стране ввели чрезвычайное положение.

Ниже приводится выдержка из беседы.

Ведущий NPR: "Некоторые люди интересуются, почему Италия оказалась совершенной неподготовленной к вспышке эпидемии 21 февраля". По словам Ремуцци, только недавно он получил новую информацию от врачей-клиницистов.

Джузеппе Ремуцци: "Они помнят, что столкнулись со слишком странной пневмонией с очень тяжелыми симптомами. В декабре и ноябре у пожилых пациентов уже появилась подобная пневмония. Это значит, что еще до вспышки эпидемии в Китае этот вирус, возможно, начал распространяться на территории Ломбардии".