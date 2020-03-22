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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Коронавирус пошел по миру из Италии

Неизвестный вирус, вызывающий пневмонию, симптомы которого во многом напоминают COVID-19, появился в Италии еще в ноябре-декабре прошлого года, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Об этом на днях заявил известный итальянский ученый-медик Джузеппе Ремуцци, отвечая на вопрос ведущего Национального общественного радио США (NPR).
Фото: Carlo Hermann / AFP Фото: Carlo Hermann / AFP
Фото: Carlo Hermann / AFP

Джузеппе Ремуцци является руководителем института фармакологических исследований имени Марио Негри, который известен не только в Италии, но и во всей Европе. Недавно он стал соавтором научной статьи, опубликованной 11 марта в последнем номере журнала "The Lancet". По его прогнозу, за четыре недели (со дня опубликования статьи), число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) в Италии достигнет 40 тысяч. В связи с этим требуется еще 4000 новых коек в отделениях интенсивной терапии. К вечеру 19 марта, в Италии уже выше 3400 пациентов скончались от нового заболевания. Чтобы бороться с эпидемией, в стране ввели чрезвычайное положение.

Ниже приводится выдержка из беседы.

Ведущий NPR: "Некоторые люди интересуются, почему Италия оказалась совершенной неподготовленной к вспышке эпидемии 21 февраля". По словам Ремуцци, только недавно он получил новую информацию от врачей-клиницистов.

Джузеппе Ремуцци: "Они помнят, что столкнулись со слишком странной пневмонией с очень тяжелыми симптомами. В декабре и ноябре у пожилых пациентов уже появилась подобная пневмония. Это значит, что еще до вспышки эпидемии в Китае этот вирус, возможно, начал распространяться на территории Ломбардии".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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