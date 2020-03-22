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22.03.2020 20:15
Рубрика: Власть

КПРФ перенесла торжества по случаю юбилея Ленина

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Меры предосторожности в связи с коронавирусом принимает и парламентская оппозиция. Из-за сложной эпидемиологической ситуации КПРФ перенесла с апреля на осень основные мероприятия, посвященные празднованию дня рождения Владимира Ленина. Вместо 22 апреля юбилей своего вождя коммунисты отметят 7 ноября заодно с очередной годовщиной Октябрьской революции. Перенесен и пленум центрального комитета партии - решили не рисковать здоровьем активистов.

В этом году коммунисты планировали масштабные праздничные мероприятия, приуроченные к 150-й годовщине со дня рождения Ленина. О решении широко не отмечать юбилей 22 апреля сообщил депутат Госдумы Олег Смолин. "Фракция компартии РФ перенесла празднование дня рождения Ленина с апреля на осень для того, чтобы минимизировать общение с иностранцами", - заявил парламентарий коллегам из других фракций.

Фото: Carlo Hermann / AFP
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В компартии уточнили, что 22 апреля планировалось провести массовую акцию у мавзолея, на которую рассчитывали собрать не менее 10 тысяч человек - в том числе представителей почти 70 стран. Мероприятие, конечно, отменили.

На 7 ноября перенесен Международный форум по случаю 150-летия Владимира Ленина, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. О переносе просили в том числе и европейские делегации, так как они не смогут прилететь, объяснил он.

"Что касается всех местных мероприятий, то они продолжаются, - сказал Зюганов, которого цитирует "Интерфакс". - Это касается и нашей информационно-пропагандистской работы, работы членских, ветеранских, комсомольских организаций". Кроме того, не отменена автомобильная эстафета, которая стартовала 17 марта из Севастополя по 123 городам боевой и трудовой славы бывшего СССР.

Коммунисты отметят 150-летие своего вождя 7 ноября

Однако пришлось отложить мартовский пленум ЦК КПРФ, который должен был состояться в прошедшие выходные, 20-21 марта. Дело тоже в мерах предосторожности в связи с распространением коронавируса, объяснил зампред ЦК партии Юрий Афонин. По его словам, в партии решили не рисковать своими активистами - в том числе в связи с дальними переездами и перелетами.

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Коммунисты не только пошли на перенос массовых мероприятий в целях профилактики, но и дали рекомендации правительству. Так, Геннадий Зюганов посоветовал учесть советский опыт. "Наша медицинская служба проявила потрясающие результаты в годы Великой Отечественной войны, - рассказал он журналистам. - В Красной армии не было эпидемий. Не было в армии вшей. Санитарные службы работали блестяще, как часы".

Во фракции КПРФ в Госдуме также предложили меру по профилактике распространения вируса. Тотальный скрининг на коронавирус нужно проводить всем россиянам с минимальными признаками заболевания, заявил депутат Алексей Куринный. Однако главное все же - соблюдать профилактические меры и не поддаваться панике, которая сейчас подогревается в соцсетях и мессенджерах, подчеркнул он.

Отметим, что меры, предпринятые КПРФ по профилактике коронавируса, вписываются в общую линию - другие фракции и Госдума в целом также отказались от крупных мероприятий. Ряд предложенных депутатами мер по борьбе с распространением заболевания уже учтен правительством.

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