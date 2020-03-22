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Рубрика: В мире

Куба направила врачей на помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Фото: REUTERS/OGNEN TEOFILOVSKI Фото: REUTERS/OGNEN TEOFILOVSKI
Фото: REUTERS/OGNEN TEOFILOVSKI

Куба направила врачей в Италию на помощь республике в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило кубинское министерство здравоохранения на своей столице в Twitter.

Фото: REUTERS/STRINGER
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"Бригада врачей в количестве 52 специалистов отправилась в Ломбардию на помощь Италии в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.

"Сотрудничество с другими странами в борьбе с COVID-19 является формой взаимопомощи. Кубинские врачи - достойный пример нашей солидарности", - подчеркнули в минздраве.

Ранее, 15 марта, итальянские власти обратились к Кубе с просьбой о помощи, которая была рассмотрена в сжатые сроки. Кубинские врачи помогут своим итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом на северо-западе страны в госпитале города Крема.

Куба уже направила своих врачей для противодействия пандемии COVID-19 Венесуэле, Суринаму, Гранаде, Ямайке, Никарагуа.

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