Куба спасла 681 туриста с круизного лайнера MS Braemar

Для пожилой семейной пары из Британии предстоящий отдых обещал быть запоминающимся. Алистеир и Антеа планировали на пару недель сменить промозглый Туманный Альбион на солнечные Карибы и насладиться морским круизом по островам с белоснежными пляжами на лайнере MS Braemar.

Отдых им действительно запомнился, только отнюдь не райскими пляжами, а практически спецоперацией по спасению застрявших на корабле туристов, которых уже не хотел принимать ни один из тех самых райских островов. На лайнере обнаружили заболевших коронавирусом и кораблю не то что не разрешили высаживать пассажиров, но и просто швартоваться - судно стало своего рода "персоной нон грата" во всех карибских портах, за исключением одного. На помощь бесстрашно пришла Куба, которая согласилась принять уже фактически терпящий бедствие лайнер с почти 700 пассажирами на борту и переправить их в аэропорт к специально присланным из Великобритании самолетам.

Впрочем, обо все по порядку. Путешествие британцев не задалось с самого начала. Их круиз должен был начаться в Доминиканской республике в конце февраля. Но уже тогда MS Braemar не получил разрешения от властей этого островного государства - перед запланированной швартовкой капитан лайнера уведомил о том, что на борту находятся несколько пассажиров с симптомами ОРВИ. Доминиканцы решили перестраховаться, ведь пандемия коронавируса уже стремительно шагала по планете. Но борьба за круизные лайнеры, которые привозят тысячи туристов, а с ними и тысячи долларов, среди островных карибских государств очень высока. И получив отказ, MS Braemar без проблем направился в Сен-Мартен. Туда же специально организованным авиарейсом перелетели все пассажиры, которые должны были подняться на борт еще в Доминикане. Британский туроператор Fred Olsen, кстати, тогда назвал решение доминиканских властей "чрезмерным и необоснованным".

Поначалу именно так и казалось. Круиз шел своим чередом. Алистеир и Антеа, а вместе с ними еще сотни отдыхающих, наслаждались живописными пейзажами, загорали на палубе теплохода, а MS Braemar направился в сторону колумбийского города Картахена. 8 марта корабль пристал в порту этого города, кто-то из туристов отправились на экскурсии, а кто-то завершил свой круиз и остался в Колумбии. Спустя пару дней выяснилось, что у одной из оставшихся в Картахене пассажирок лайнера был подтвержден случай заболевания коронавирусом. Этот случай, кстати, стал первым в этом городе.

Но о серьезности ситуации пока никто не задумывался, путешествие продолжалось. Неладное пассажиры почувствовали через пару дней, когда MS Braemar подошел к Кюрасао, но на берег, вопреки расписанию круиза, власти острова никому спуститься не разрешили. Вместо этого на борт корабля поднялись медики, которые и подтвердили 5 случаев заболевания COVID-19. 10 марта MS Braemar вынужден был отправиться восвояси. Тут-то и начались скитания лайнера в поисках пристанища. Сначала капитан принял решение направиться в сторону Барбадоса и высадить туристов там. Ведь именно на этом острове круиз должен был закончиться, а пассажиры улететь по домам. Между тем для них на борту жизнь изменилась не слишком сильно. Как рассказал "РГ" один из членов команды лайнера, указанием капитана, помимо более частого графика уборки помещений, стал переход на индивидуальное обслуживание всех пассажиров. Отныне туристы не могли самостоятельно выбрать себе еду в буфетах или выпить коктейль у барной стойки - теперь все им приносили официанты. Таким образом на корабле пытались избежать скопления людей рядом друг с другом. Сами же туристы проводили время за привычными для подобного круиза занятиями в ожидании прибытия в финальную точку путешествия.

"Беспокойство началось после того, как 12 марта Барбадос отказал нам в швартовке и запретил высаживать кого-либо из пассажиров", - говорит собеседник "РГ". - "Единственным решением оставалось направиться в порт приписки лайнера - Багамские Острова. MS Braemar взял курс на северо-восток. Паники не было, но обстановка становилось все более тревожной".

Но надежды рухнули уже на следующий день, когда власти Багам сообщили о том, что кораблю также не разрешат высадить туристов из-за опасений о распространении коронавируса. Единственное, чем там согласились помочь - пополнить запасы провизии и топлива. Тем временем на самом лайнере с симптомами ОРВИ были изолированы в своих каютах уже около 50 человек, но тестов на коронавирус на борту, разумеется, не было, да и вряд ли бы точная постановка диагноза как-то могла решить проблему.

Спустя 2 дня - 14 марта - MS Braemar встал на рейд около Багамских островов. Антеа рассказала, что здесь на борт загрузили продовольствие, которое включало в себя самые основные и типичные для региона продукты: рис, лук, бананы, дыни. А насчет судьбы корабля по-прежнему было ничего не известно. Чтобы хоть как-то скрасить эту непростую ситуацию, гостям стали предлагать больше коктейлей, а интернет для них стал бесплатным.

Но что делать дальше никто не знал. Подключившийся к решению это проблемы МИД Великобритании никак не мог найти страну, готовую принять зараженный лайнер и помочь с возвращением скитальцев домой. Британцам не удалось уговорить даже своего ближайшего союзника - США. А ведь именно американские порты (например, Майами и Тампа) географически были ближе всего к стоявшему на якоре у Багам MS Braemar. Помощь пришла, откуда не ждали. Руку протянула Куба. Вообще-то, круизным лайнерам с прошлого года нельзя заходить в кубинские порты - так решила администрация США, стремящаяся установить тотальную блокаду Острова Свободы. Но, видимо, в отношении данного конкретного случая все же будет сделано исключение. Как минимум, пока ни о каких последствиях для туроператора не сообщалось.

Итак, более двух дней беспомощно простояв около Багамских островов, MS Braemar двинулся в сторону кубинского побережья. Власти Кубы решили принять корабль в грузовом терминале порта Мариэль неподалеку от кубинской столицы, где лайнер пришвартовался рано утром 18 марта. После того, как пассажиры узнали о том, что спасение близко, на борту началось настоящее ликование. Благодарные туристы в интернете признавались в любви Кубе, а в ответ получали в соцсетях тысячи сообщений поддержки от простых кубинцев - для них такое во многом опасное решение властей Острова оказалось единственно правильным в сложившейся непростой ситуации.

Сама же операция по возвращению туристов завершилась за один день. С соблюдением необходимых мер предосторожности вереницы автобусов доставили пассажиров MS Braemar прямо на летное поле международного аэропорта Гаваны. Там их уже ожидали специально присланные из Великобритании самолеты. На одном из бортов перевезли тех, у кого был подтвержден коронавирус или выявлены характерные симптомы. На трех других в Лондон вернулись те, у кого не было обнаружено никаких признаков заболевания. Сам же MS Braemar, высадив пассажиров, также направился в сторону Великобритании, где пробудет, как минимум, до конца мая - пока именно на такой срок наученный горьким опытом туроператор решил взять паузу и отменить все круизы.

Объясняя свое решение помочь брошенному на произвол судьбы кораблю, кубинские власти указали, что "в нынешнее непростое время необходимо проявлять солидарность, воспринимать здоровье как основное право человека, укреплять взаимодействие между странами и вместе бороться с общими вызовами". И в данном конкретном случае это были не простые заявления. Неудивительно, что такое проявление гуманизма одним маленьким островным государством, не потерявшим человеческого лица за более чем полувековую блокаду, нашло теплый отклик в сердцах путешественников MS Braemar. Когда лайнер пришвартовался, пассажиры развернули плакат, на котором по-испански было написано: "Я люблю тебя, Куба".