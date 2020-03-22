Странно, но в эти дни, казалось бы, должны особенно звонко звучать голоса психологов. Но все больше иной звон слышен. А если все-таки попробовать взглянуть на ситуацию с психологической точки зрения?

Психологических систем, как известно, много, и поклонник, скажем, логотерапии может и не договориться с апологетом психоанализа. Если смотреть на сегодняшнюю ситуацию с точки зрения психофилософии, которой занимаюсь я, то первым делом надо постараться поменять вопрос: "За что?" на "Зачем?"

То состояние, в котором находится сегодня большинство из нас, в психофилософии называется "человек в трудном состоянии". Термин этот позаимствован из работ выдающего русского психолога Леонида Гримака.

Кто таков человек в трудном состоянии? Это печальное существо, которое абсолютно убеждено, что гармония его жизни разрушена. И потому этот печальник не может принять настоящее - оно представляется зыбким и страшным, и с ужасом глядит в будущее, которое кажется беспросветным. "За что мне все? - вопрошает человек. - Почему это все выпало именно мне?" И не находит ответа.

Итак, мы меняем вопрос: "За что?" на "Зачем?" Как мы это делаем? Ну, мы же разумные существа, мы же в состоянии направить свои мысли в то русло, в какое нам представляется верным их направить, то есть, попросту говоря, отвечать внутренне на тот вопрос, который нам кажется верным.

Итак. Не прятаться с головой ни в работу, ни в сериалы, ни еще куда-нибудь. Если ты хочешь куда-нибудь убежать, все равно придется возвращаться, так что не поможет. Побег не работает. Работает поиск смысла.

А что, смысл есть всегда и во всем? Да, дорогие мои, смысл есть всегда и во всем.

Может ли покупка гречки и туалетной бумаги стать сутью жизни? Вряд ли..

Когда основатель логотерапии Виктор Франкл попал в фашистский концлагерь, он первым делом спросил себя: "Зачем я сюда попал?" Согласимся, что доктору-еврею в фашистском концлагере было много сложней, чем любому из нас сегодня. Франкл спасся смыслом. Он понял, что не только как врач сможет помогать другим узникам, но у него есть возможность наблюдать людей в крайнем психологическом состоянии. Усилием воли и более ничем еврей-узник превратил концлагерь в лабораторию, выжил и написал книгу обо всем увиденном и понятом.

Для того чтобы найти смысл происходящего, надо для начала перестать читать все то, что пишет сегодня интернет про эпидемию. Мало того что там множество фейков, некоторые из которых распространяются специально, а некоторые - от бессилия. Так еще и не фейковая информация часто противоречит одна другой. Попытка разобраться в том, что сегодня происходит, бессмысленна уже хотя бы потому, что у нас нет точной информации о том, что это за вирус такой и откуда он взялся.

Русскому человеку трудно поверить, что он может чего-то не понимать, тяжело - не высказывать свои суждения, а принять происходящее за данность. Соблюдать правила гигиены и правила сегодняшней жизни. И все. И не строить из себя исследователя. Это трудно. Но возможно.

Теперь - что такое смысл? Не в философском, а в более простом - психофилософском понимании. Это и есть ответ на вопрос: "Зачем?", это суть каждого дня, решение каких-то вопросов существования, до которых раньше не доходили руки, а тут - вот удача! - эпидемия, и можно эти задачи порешать.

Может ли покупка гречки и туалетной бумаги стать сутью жизни? Вряд ли... Это истерика, то есть такое состояние, которое сильно эмоционально воздействует на человека, но проходит.

Мне кажется, что смысл нынешних дней в том, что судьба дает нам возможность понять, кто те люди, рядом с которыми мы можем быть всегда. Двадцать четыре часа в сутки. Есть ли они? Или это просто случайные попутчики, которые вполне себе годились в суете жизни, но только мы на них сосредоточились, как поняли... А что мы поняли? Это важно.

В чем смысл карантина или самоизоляции? В том, что мы не видим других людей? И все? Достаточно? Думаю, нет.

Смысл нынешних дней в сосредоточенности. На самом себе, на своих родных и близких, на своей работе. Когда уходит ежедневная, столь привычная суета, казалось бы, и выхода иного нет, как сосредоточиться. Но социальные сети - прекрасный повод суетиться, оставаясь в любимом кресле.

Понятно, что я не против социальных сетей. Я против того, чтобы заменять (или подменять, как угодно) ими жизнь.

Нам иногда кажется, что наша задача - как-нибудь потратить неожиданно свалившееся на нас свободное время. На самом деле, как мне кажется, время обижается на тех, кто его тратит, и любит тех, кто его использует.

Время эпидемии - это время познания: себя, близких, своей работы. Собственно, как смысл любой болезни - это, как писал замечательный Александр Аронов: возможность "остановиться - оглянуться".

Смысл нынешних дней в сосредоточенности. На самом себе, на своих родных и близких, на своей работе

Понимание смысла происходящего, осознание его - это единственный способ победить страх, который, что естественно и нормально, посещает нас.

Паника рождается, когда мы не задаем вопрос: для чего мы что-то делаем? Паника пуглива. Она боится смысла.

Больше всего нас страшит неясное и непонятное - то, к чему у нас нет привычки. У нас нет привычки жить так, как мы живем сегодня. Но если мы хотя бы стараемся внести смысл в эту жизнь, осмыслить ее - страх отступает.

Конечно, это время тяжелое, кто спорит? Но сделать его полезным для собственной жизни - это выбор каждого из нас.

У всякого вируса есть корона - что-то красивое, нужное, осмысленное. И абсолютно в наших силах это разглядеть.