Малоимущие семьи с маленькими детьми получат новые выплаты

Новая мера поддержки касается тех семей, где заработки родителей не позволяют обеспечить среднедушевой доход на уровне не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Назначать эту выплату начнут с 1 июля. Но начислять ее будут с 1 января. Об этом ранее сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, это пособие должно стать одной из первых выплат, для которых будет применяться поактивная система назначения. То есть семьям не надо будет самим бегать с бумажками, справками и заявлениями. Государство благодаря работе электронных систем само определит тех, кому эти деньги необходимы, и уведомит получателей о такой возможности через портал госуслуг. Пока что окончательный порядок не определен, но предполагается, что после этого одному из родителей останется только посетить многофункциональный центр госуслуг и подписать заявление. Определиться с правилами назначения выплаты правительству предстоит до 1 апреля. Такой срок поставил президент. Для определения размера выплаты будут использованы данные за второй квартал предыдущего года, отмечается в указе. Например, для Свердловской области в этом году исходная величина прожиточного минимума составит чуть больше 11 тысяч рублей, а для столицы - около 17,7 тысячи рублей.

Выплату назначат семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума региона

Выплаты, о которых говорится в указе, будут назначаться только до конца года. После 1 января 2021 года порядок изменится. В первую очередь увеличат суммы семьям, в которых и после получения этих денег уровень среднедушевого дохода не будет дотягивать до прожиточного минимума. Основная цель - обеспечить необходимыми деньгами для полноценного воспитания и развития детей всех, кто в этом нуждается. Параллельно будут развиваться система социальных контрактов и другие меры господдержки, которые помогут семьям решить свои проблемы, встать на ноги и начать зарабатывать на жизнь самостоятельно. Все это должно помочь и экономике преодолеть "ловушку низкого спроса".