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22.03.2020 17:08
Рубрика: Власть

Для тех, кому за три

Малоимущие семьи с маленькими детьми получат новые выплаты
Текст: Алексей Дуэль
Семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет с невысокими доходами получат ежемесячную выплату. Она составит половину прожиточного минимума на ребенка. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новая мера поддержки касается тех семей, где заработки родителей не позволяют обеспечить среднедушевой доход на уровне не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Фото: iStock
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Назначать эту выплату начнут с 1 июля. Но начислять ее будут с 1 января. Об этом ранее сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, это пособие должно стать одной из первых выплат, для которых будет применяться поактивная система назначения. То есть семьям не надо будет самим бегать с бумажками, справками и заявлениями. Государство благодаря работе электронных систем само определит тех, кому эти деньги необходимы, и уведомит получателей о такой возможности через портал госуслуг. Пока что окончательный порядок не определен, но предполагается, что после этого одному из родителей останется только посетить многофункциональный центр госуслуг и подписать заявление. Определиться с правилами назначения выплаты правительству предстоит до 1 апреля. Такой срок поставил президент. Для определения размера выплаты будут использованы данные за второй квартал предыдущего года, отмечается в указе. Например, для Свердловской области в этом году исходная величина прожиточного минимума составит чуть больше 11 тысяч рублей, а для столицы - около 17,7 тысячи рублей.

Выплату назначат семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума региона

Выплаты, о которых говорится в указе, будут назначаться только до конца года. После 1 января 2021 года порядок изменится. В первую очередь увеличат суммы семьям, в которых и после получения этих денег уровень среднедушевого дохода не будет дотягивать до прожиточного минимума. Основная цель - обеспечить необходимыми деньгами для полноценного воспитания и развития детей всех, кто в этом нуждается. Параллельно будут развиваться система социальных контрактов и другие меры господдержки, которые помогут семьям решить свои проблемы, встать на ноги и начать зарабатывать на жизнь самостоятельно. Все это должно помочь и экономике преодолеть "ловушку низкого спроса".

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