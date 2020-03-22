Меркель озвучила беспрецедентно жесткие меры по борьбе с коронавирусом

"Так мы спасем жизни", - на специальной пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель объявила о беспрецедентно строгих мерах по ограничению общественной жизни, которые с понедельника вводятся практически по всей стране.

По словам главы федерального правительства, это не рекомендации, а обязательные предписания государства. За их нарушение предусмотрены астрономические штрафы - до 25 тысяч евро или даже уголовное наказание. "Покажите, что у вас есть разум и сердце", - призвала Меркель соотечественников.

На две недели (по крайней мере, пока озвучиваются именно такие сроки) в Германии закроются рестораны, кафе и бары, фитнес-клубы и парикмахерские, не говоря уже о маникюрных, тату- и массажных салонах. Можно будет выйти в магазин или заказать еду на дом. Общественный транспорт тоже продолжит функционировать - для тех, кому все же придется ездить на работу. В общем покидать свои квартиры жителям ФРГ не запретят, однако все контакты вне домашних стен придется свести до "абсолютного минимума".

Так, собираться "группами больше двух человек" будет нельзя. А еще в общественных местах устанавливается обязательная "социальная дистанция" между людьми - полтора метра, а еще лучше - два. Разумное исключение сделают для членов семей, "партнеров, членов общих домохозяйств", а также тех, кто просто не может не находиться вместе в силу профессиональных причин. Впрочем, даже близким родственникам рекомендуется держаться друг от друга подальше. О пикниках на открытом воздухе или домашних вечеринках можно забыть, сообщает Spiegel. А вот одиночные пробежки или йога в парке не возбраняются.

По словам Меркель, "такие ограничения свобод полностью оправданны". Она порекомендовала соотечественникам на время заменить личное общение разговорами по телефону или скайпу. Примечательно, что одновременно с канцлером, даже чуть раньше, с таким же обращением к землякам выступил премьер земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. Его называют одним из фаворитов среди претендентов на пост нового главы правящего Христианско-демократического союза, а значит, в перспективе возможным главой правительства после выборов 2021 года.