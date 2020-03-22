Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) не будет проводить чемпионат мира-2020. Турнир должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая.

"Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус - это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государства для борьбы с его распространением", - объяснил шаг ИИХФ президент организации Рене Фазель.

Когда теперь Швейцария примет турнир и примет ли вообще, определит конгресс ИИХФ, который должен был пройти во время ЧМ-2020, а теперь тоже отложен на неопределенный срок. Основная сложность связана с тем, что хозяева предстоящих чемпионатов мира уже распределены на несколько лет вперед. В частности, в следующем году турнир должен пройти в Беларуси и Латвии, а в 2023-м хозяйкой ЧМ значится Россия. В связи с этим в качестве одного из возможных вариантов рассматривается сдвиг всех чемпионатов мира на один год вперед, чтобы Швейцария смогла принять ЧМ уже в 2021 году.