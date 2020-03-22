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22.03.2020 20:57
Рубрика: Власть

Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта

Текст: Александр Алексеев

Соответствующий приказ подписан Министром культуры РФ Ольгой Любимовой и доведен до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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В документе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Прежде, всю неделю с 16 по 22 марта, в каких-то кинотеатрах сеансы еще продолжались, а в других - уже были отменены. Теперь появилась единая рекомендация для всех…

Еще ранее Минкультуры России ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений - музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.

Напомним, с 19 марта 2020 года режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удаленный режим работы, введен во всех 85 субъектах Российской Федерации.

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