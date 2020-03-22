Минпромторг запускает централизованные поставки масок в регионы

В России начал действовать механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы, сообщили в Минпромторге. Промышленные производители масок будут взаимодействовать с единым интегратором, через которого пойдут поставки в регионы. Первая партия уже поступила в Калужскую область.

"Такое решение было принято в условиях, когда необходимо обеспечить ритмичное и бесперебойное снабжение этой продукцией лечебных учреждений и граждан через аптечные сети, исключить возможность спекуляции, а также гарантировать прослеживаемость поставок", - говорится в сообщении министерства.

Новые мощности по выпуску средств индивидуальной запускаются ежедневно. К производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия, отметили в Минпромторге. "Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки. При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок", - приводит слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова пресс-служба министерства.

Многоразовые маски проходят обязательную стерилизацию и поступают в аптеке в упаковках по 7 штук. Для повторного использования многоразовой маски ее необходимо простерилизовать. В домашних условиях можно постирать маску и прогладить утюгом, добавили в Минпромторге.