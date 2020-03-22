Минпромторг запускает централизованные поставки масок в регионы

Новости

Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом 19:49
В Германии запретят собираться больше, чем по двое 19:48
Горнолыжный курорт в Хибинах досрочно закрылся из-за коронавируса 19:38
Пласидо Доминго заболел коронавирусом 19:29
Тренеры признали Дзюбу лучшим футболистом РПЛ в приостановленном сезоне 19:22
СМИ: Биатлонист Логинов заработал за сезон более 120 тысяч евро 19:02
В Петербурге умер известный хореограф Николай Боярчиков 19:01
В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы 17:58
Станции Некрасовской линии московского метро откроются на день раньше 17:41
В Мурманске военные получили ранения после взрыва боеприпасов 17:30
Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России 17:25
Безумные "Нивы": тюнинговые проекты Lada 4x4, которые продаются в России 16:40
Антивирусные меры привели к восстанию в тюрьме на Шри-Ланке 16:33
В Москве закрыли для посещения бассейны, аквапарки и фитнес-клубы 16:19
Польша ограничила мобильность войск НАТО, закрыв границы из-за COVID-19 16:08
Полиция Загреба: В результате землетрясения повреждены 66 зданий и 23 автомобиля 16:06
Ванесса Паради вновь заступилась за Джонни Деппа 16:03
В Брянске найден первый пациент с коронавирусом 15:53
В Татарстане запретили мероприятия с участием больше 19 человек 15:46
На Кубани МФЦ будут принимать заявителей только по предварительной записи 15:44
Фото: как могли выглядеть герои "Властелина колец" с другим кастом 15:38
В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием коровы 15:37
В Аргентине арестовали двух немцев, сбежавших с карантина 15:16
Япония планирует потратить 272 млрд долларов на поддержку экономики 15:05
Финальный трейлер "Призрака в доспехах" от Netflix взбесил фанатов 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 19:08
Рубрика: Экономика

Минпромторг запускает централизованные поставки масок в регионы

Текст: Евгений Гайва
В России начал действовать механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы, сообщили в Минпромторге. Промышленные производители масок будут взаимодействовать с единым интегратором, через которого пойдут поставки в регионы. Первая партия уже поступила в Калужскую область.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Такое решение было принято в условиях, когда необходимо обеспечить ритмичное и бесперебойное снабжение этой продукцией лечебных учреждений и граждан через аптечные сети, исключить возможность спекуляции, а также гарантировать прослеживаемость поставок", - говорится в сообщении министерства.

Фото: iStock
Минпромторг сообщил о ежедневном мониторинге цен на продукты

Новые мощности по выпуску средств индивидуальной запускаются ежедневно. К производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия, отметили в Минпромторге. "Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки. При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок", - приводит слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова пресс-служба министерства.

Многоразовые маски проходят обязательную стерилизацию и поступают в аптеке в упаковках по 7 штук. Для повторного использования многоразовой маски ее необходимо простерилизовать. В домашних условиях можно постирать маску и прогладить утюгом, добавили в Минпромторге.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Пять военнослужащих в Мурманске госпитализированы после подрыва боеприпаса
Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
В Уфе обнародовали видео с места ликвидации боевика
Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии