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22.03.2020 19:42
Рубрика: В мире

Минздрав Хорватии: В результате землетрясения пострадали 17 человек

Текст: Александр Борисов (Загреб)
Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош сообщил о 17 пострадавших в результате землетрясения в Загребе. По его словам, одна девушка в данный момент находится в тяжелом состоянии, ей была срочно оказана нейрохирургическая помощь.

В свою очередь управление полиции Загреба предоставило сведения о том, что, согласно полученным данным, в результате произошедшего землетрясения повреждены 23 автомобиля и 66 зданий, в том числе и то, где расположен местный парламент.

Глава Хорватского сабора (парламента) Гордан Яндрокович рассказал, что здание законодательного органа получило серьезные повреждения и его заседания переносятся на неопределенный срок. "Ущерб довольно большой: на втором этаже треснули стены, повреждена лестница, крыша разрушена в одной части", - заявил политик.

Заведующий консульским отделом посольства России в Хорватии Олег Дунаевский сообщил "РГ", что россияне не пострадали в результате землетрясения. "Никто из граждан РФ, к счастью, не пострадал. Обращений от соотечественников в посольство не поступало. Сотрудники и их семьи в безопасности", - отметил российский дипломат.

Фото: Damir SENCAR / AFP
Премьер-министр Хорватии: Это было сильнейшее землетрясение за 140 лет

В воскресенье рано утром в окрестностях Загреба произошли мощнейшие подземные толчки, сила которых достигала магнитуды 5,3. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр первого землетрясения находился в семи километрах севернее Загреба. Затем еще дважды произошли толчки меньшей мощности.

Руководством Хорватии было принято решение о привлечении к устранению последствий природной катастрофы вооруженных сил страны. В настоящее время в разборе завалов участвуют 230 военнослужащих. В своем обращении к общественности премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подчеркнул, что это сильнейшее землетрясение в Загребе со времен аналогичного катаклизма в 1880 году.

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