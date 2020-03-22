Минздрав Хорватии: В результате землетрясения пострадали 17 человек

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош сообщил о 17 пострадавших в результате землетрясения в Загребе. По его словам, одна девушка в данный момент находится в тяжелом состоянии, ей была срочно оказана нейрохирургическая помощь.

В свою очередь управление полиции Загреба предоставило сведения о том, что, согласно полученным данным, в результате произошедшего землетрясения повреждены 23 автомобиля и 66 зданий, в том числе и то, где расположен местный парламент.

Глава Хорватского сабора (парламента) Гордан Яндрокович рассказал, что здание законодательного органа получило серьезные повреждения и его заседания переносятся на неопределенный срок. "Ущерб довольно большой: на втором этаже треснули стены, повреждена лестница, крыша разрушена в одной части", - заявил политик.

Заведующий консульским отделом посольства России в Хорватии Олег Дунаевский сообщил "РГ", что россияне не пострадали в результате землетрясения. "Никто из граждан РФ, к счастью, не пострадал. Обращений от соотечественников в посольство не поступало. Сотрудники и их семьи в безопасности", - отметил российский дипломат.

В воскресенье рано утром в окрестностях Загреба произошли мощнейшие подземные толчки, сила которых достигала магнитуды 5,3. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр первого землетрясения находился в семи километрах севернее Загреба. Затем еще дважды произошли толчки меньшей мощности.

Руководством Хорватии было принято решение о привлечении к устранению последствий природной катастрофы вооруженных сил страны. В настоящее время в разборе завалов участвуют 230 военнослужащих. В своем обращении к общественности премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подчеркнул, что это сильнейшее землетрясение в Загребе со времен аналогичного катаклизма в 1880 году.