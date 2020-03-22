Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Применение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при тяжелых формах пневмонии возможно только в условиях стационара, отделения реанимации и интенсивной терапии. Покупка их для личного домашнего использования бессмысленна. Так прокомментировали в Минздраве сообщения в СМИ о частных покупателях этого вида медицинской техники.

"Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара. Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. В связи с этим покупка ИВЛ для личного использования лишена смысла", - говорится в сообщении министерства.

Организации государственной системы здравоохранения полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции легких, заверили в Минздраве.