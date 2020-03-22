Минздрав ускорил возможность получить лекарство по электронному рецепту

Главные врачи должны обеспечить возможность дистанционной выписки лекарств в форме электронного рецепта, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения РФ. Соответствующие положения содержатся в приказе Минздрава России №198н от 19 марта 2020 года.

Минздрав России также рекомендовал врачам первичного звена в регионах выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трех месяцев. Соответствующее письмо ведомства направлено в регионы, уточнили в Минздраве.

Таким образом, граждане смогут значительно реже посещать поликлинику, чтобы выписать лекарство, необходимое для лечения хронического заболевания. Врачам также рекомендовано перевести диспансерное наблюдение за такими пациентами на удаленную форму - врачи должны их регулярно обзванивать.

В Минздраве напомнили, что в связи с распространением коронавирусной инфекции гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, и пожилым гражданам, которые находятся в группе риска по COVID-19, рекомендовано свести к минимуму посещение людных мест и пользование общественным транспортом.