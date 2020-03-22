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22.03.2020 20:05
Рубрика: Общество

Минздрав ускорил возможность получить лекарство по электронному рецепту

Текст: Ирина Невинная
Главные врачи должны обеспечить возможность дистанционной выписки лекарств в форме электронного рецепта, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения РФ. Соответствующие положения содержатся в приказе Минздрава России №198н от 19 марта 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минздрав России также рекомендовал врачам первичного звена в регионах выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трех месяцев. Соответствующее письмо ведомства направлено в регионы, уточнили в Минздраве.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Таким образом, граждане смогут значительно реже посещать поликлинику, чтобы выписать лекарство, необходимое для лечения хронического заболевания. Врачам также рекомендовано перевести диспансерное наблюдение за такими пациентами на удаленную форму - врачи должны их регулярно обзванивать.

В Минздраве напомнили, что в связи с распространением коронавирусной инфекции гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, и пожилым гражданам, которые находятся в группе риска по COVID-19, рекомендовано свести к минимуму посещение людных мест и пользование общественным транспортом.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Распространение коронавируса COVID-19

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