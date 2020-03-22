Мобильное приложение с автоправами и техпаспортом запустили в Испании

В настоящее время через новое приложение, в основе которого база данных ГУДД, можно узнать срок действия водительского удостоверения, наличие страховки, экологическую оценку автомобиля, баланс баллов. В Испании за нарушение правил дорожного движения помимо штрафов также списывают у водителя баллы. Как только баллы заканчиваются, права изымаются. За безупречное вождение могут начисляться дополнительные баллы, однако их общее количество не может превышать 15.

Предполагается в будущем также добавить такие функции, как запись на прием в управление, запрос отчета о транспортном средстве при купле-продаже, оплата штрафов.

Доступ к приложению осуществляется по отпечатку пальца или иного шаблона, предусмотренного мобильным устройством.

Как подчеркивают в ГУДД, на территории Испании электронная документация, собранная в приложении, имеет ту же силу, что и обычные документы, однако при поездке за границу, например в соседнюю Францию или Португалию, не стоит забывать бумажные права.

Идея создать такое приложение появилась в связи с тем, что водители обязаны иметь при себе целую кучу документов. Носить их постоянно довольно проблематично, а в машине оставлять опасно - при угоне автомобиля они позволят преступникам быстро избавиться от своей добычи.