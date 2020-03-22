МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады

Бах отметил, что пока преждевременно говорить о дальнейшем развитии событий. Подробные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами МОК начал сегодня.

"Мы очень усердно работаем. Уверены, что завершим обсуждения в течение четырех недель", - сказал Бах.

Глава МОК подчеркнул, что организация не рассматривает вариант с отменой Олимпиады. "Это не решит ни одной проблемы и никому не поможет. Потому такой вопрос в повестку не входит", - подытожил Бах.

Напомним, Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.