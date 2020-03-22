МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель. Об этом заявил президент организации Томас Бах, слова которого приводит официальный сайт МОК.
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Бах отметил, что пока преждевременно говорить о дальнейшем развитии событий. Подробные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами МОК начал сегодня.
"Мы очень усердно работаем. Уверены, что завершим обсуждения в течение четырех недель", - сказал Бах.
Глава МОК подчеркнул, что организация не рассматривает вариант с отменой Олимпиады. "Это не решит ни одной проблемы и никому не поможет. Потому такой вопрос в повестку не входит", - подытожил Бах.
Напомним, Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.