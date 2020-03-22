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22.03.2020 21:54
Рубрика: Спорт

МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады

Текст: Артур Нанян
Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель. Об этом заявил президент организации Томас Бах, слова которого приводит официальный сайт МОК.
Фото: AP Photo/Felipe Dana Фото: AP Photo/Felipe Dana
Фото: AP Photo/Felipe Dana

Бах отметил, что пока преждевременно говорить о дальнейшем развитии событий. Подробные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами МОК начал сегодня.

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"Мы очень усердно работаем. Уверены, что завершим обсуждения в течение четырех недель", - сказал Бах.

Глава МОК подчеркнул, что организация не рассматривает вариант с отменой Олимпиады. "Это не решит ни одной проблемы и никому не поможет. Потому такой вопрос в повестку не входит", - подытожил Бах.

Напомним, Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации МОК Олимпиада-2020

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