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22.03.2020 22:40
Рубрика: Спорт

Здоровье дороже медалей

Олимпиаду Токио-2020 могут перенести по срокам
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 61(8115)
Если раньше причиной отмены Олимпийских игр становились лишь войны, то теперь появился новый враг - COVID-19.

Нет страны, федерации, которые бы не отменили соревнования любого ранга. И лишь главный мировой спортивный орган МОК хранит несколько затянувшееся молчание. Его призыв к спортсменам продолжать подготовку к летним Олимпийским играм в Токио выглядит двусмысленно. Как это продолжать готовиться, когда проведение всех состязаний отменено, а квалификационные олимпийские турниры перенесены на неопределенные сроки? Лишь немногим больше половины всех потенциальных участников подтвердили право на поездку в Японию. А как отбирать остальных? На свой вкус? Или страх и риск? Именно риск, ибо поездка в Токио выглядит испытанием на бесстрашие, на безрассудство. И в этом непонимании, ожидании еще более тяжких бед, выжидательная позиция МОК выглядит неоправданной. Теперь главный в мировом спорте "решатель" берет паузу еще на четыре недели. Но альтернативы-то все равно печальные. Отложить решение. Перенести на какой-то - непонятно какой - срок. Может, провести Олимпиаду через год. Или два?

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Только сейчас оргкомитет Токио-2020, как сообщили мировые информационные агентства во главе с агентством Рейтер, приступят к рассмотрению планов B, C, D. И каждый зависит от отсрочки Игр. Кажется, с моделированием продолжающейся вот уже сколько времени пандемией коронавируса безжалостно затянули.

Да и в Японии на ситуацию смотрят со своей точки зрения. Вложены громадные деньги, работа по подготовке выполнена. Заболевших в стране немного.

Но дело не в хозяевах Игр. Их гостями должны стать люди из 206 стран. Здоровье одного спортсмена дороже и ценнее всех медалей. Или тех миллиардов, которые выплачиваются телекомпаниями за трансляции Игр. И давайте помнить: спортсмены не гладиаторы, развлекающие телепублику. Некоторые национальные олимпийские комитеты, к примеру, норвежский, обратили внимание МОК на тревожную ситуацию. Пора принимать решение. А то мы что-то заждались авторитетного ответа.

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