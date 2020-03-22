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22.03.2020 16:48
Рубрика: Общество

Оперштаб: Количество инфицированных COVID-19 в России выросло до 367 человек

Текст: Ирина Невинная
За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в шести регионах, сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Все выявленные случаи - опять завозные, уточнили в штабе. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане недавно вернулись из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Все госпитализированы в инфекционные боксы. Проводится работа по выявлению всех, с кем они контактировали после возвращения в Россию, их тестирование на коронавирус. Общее количество инфицированных достигло 367.

Под медицинским наблюдением с января 2020 года находилось 104 577 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек.

Распределение по регионам:

Москва - 54 случая;

Новгородская область - 1 случай;

Кировская область - 2 случая;

Архангельская область - 1 случай;

Брянская область - 1 случай;

Удмуртская Республика - 2 случая.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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