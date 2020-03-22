Патриарх Кирилл призвал оставаться людьми во время эпидемии

В тяжелые времена эпидемии в стране и в мире надо оставаться добрым человеком и помогать другим, сказал сегодня в воскресной проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В такие времена люди прежде всего думают о своем собственном спасении, и это заложено в природу человека, - подчеркнул патриарх во время воскресной проповеди в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.

Но несмотря на то, что нужно делать все, чтобы уберечь себя и своих близких, надо не забывать и о необходимости добрых дел.

- Мы знаем, как иногда, когда возникает общая опасность, разрушаются человеческие связи. Каждый начинает думать только о себе, и это приводит к коллапсам, междоусобной брани, к столкновениям, к потере человеческого лица, - сказал патриарх, подчеркнув необходимость сохранять "способность совершать добрые дела, совершать благодеяния".

Чтобы несмотря на инфекцию, которая провоцирует отчуждение одного человека от другого, и сохраняя все необходимые предписания, чтобы не стать разносчиками этой инфекции, мы не забывали наших ближних и в меру сил и возможностей оказывали им помощь. Сегодня, по словам патриарха, в этом особенно нуждаются люди пожилые, одинокие, лишенные иногда даже возможности сходить за продуктами. И они могут быть среди наших соседей, родных и близких.

Необходимость оберегать себя и близких и стремление не стать источником инфекции не отменяет добрых дел, подчеркнул патриарх.