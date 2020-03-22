По словам патриарха, здесь возникает возможность подумать (по исторической привычке) не только о гневе Божием, но "всего скорее как о Милости Божией".

Возможно, Господь так призывает нашу самоуверенную, технологичную цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и все возможно, оценить пределы своей возможности и осознать собственную хрупкость.

Имея потрясающие научные исследования, результаты которых воплощаются в жизнь, мы понимаем ограниченность своих возможностей в таких ситуациях, как сегодняшняя.

- Господь нам показывает, что при всем вашем могуществе, вы очень хрупки, вы по-настоящему слабы, вы, помимо своей собственной силы должны опираться - не только во время катаклизмов, но и вообще каждый день вашей жизни - на Мою помощь, на силу, которая превышает всякую человеческую силу, - сказал патриарх.

Поэтому сегодня надо соблюдать все необходимые санитарные правила и ни в коем случае не игнорировать их, подчеркнул патриарх. Назвав "зловредными" действия тех, кто, именуя себя верующими, заявляют "где же вера наша, если мы боимся инфекции?" и ответил им словами одного мудрого человека, сказавшего на это: "мы же, перекрестясь, не прыгаем с пятого этажа?"

Вера, по словам патриарха, сегодня должна нам давать силу для того, чтобы преодолевать недуги и поддерживать наших близких, чтобы несмотря на все ограничения, мы ни в коем случае не теряли способности к доброму деланию.

- Мы должны оставаться людьми, способными любить и помогать другим, подчеркнул патриарх, - и одновременно достаточно сознательными и дисциплинированными для исполнения всего того, что необходимо исполнять с точки зрения медицины.

По словам патриарха, кризис, связанный с появлением болезни, должен нам помочь понять, что мы находимся в каком-то очень большом кризисе, связанным с тем самодовольством и гордыней, в котором пребывает сегодня человеческая цивилизация.

- Господь разными путями нас вразумляет, - сказал патрирах, - и показывает нам сегодня ограниченность наших возможностей не для того, чтобы мы опустили руки, впали в растерянность и разучились сопротивляться, а для того, чтобы мы осознали свою собственную хрупкость и хрупкость современной человеческой цивилизации.

И поэтому продолжая трудиться и ни в коем случае не теряя духовного оптимизма, мы, по словам патриарха, "тем не менее понимали, что надо всем Бог и его всемогущая десница".

Поэтому нынешние обстоятельства, считает патриарх, должны нас еще больше укрепить в вере.