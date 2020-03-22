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22.03.2020 11:47
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Переболевшая коронавирусом врач рассказала о симптомах заболевания

Текст: Оксана Грибанова

Экс-руководитель Королевского колледжа врачей общей практики 60-летний медик из Великобритании Клэр Герада, успешно справившаяся с коронавирусной инфекцией, рассказала зарубежным СМИ о том, как проходила ее борьба с недугом.

Сообщается, что недомогание женщина почувствовала через пару дней после возвращения с конференции в Нью-Йорке. Первыми симптомами стала усталость и внезапный сухой кашель. Герада связала это с долгим перелетом и общим стрессом. Однако вскоре появилась сильная боль в горле, высокая температура. Лихорадочное состояние сопровождалось дрожью и желанием постоянно спать. Чтобы сбить температуру, врач принимала по две таблетки парацетамола каждые восемь часов.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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По словам медика, она сразу заподозрила коронавирус, так как "сезон" гриппа прошел, да и женщина в принципе никогда особо не болела. В результате тест на COVD-19 оказался положительным. Впрочем, уже через шесть дней после первых симптомов Клэр Герада почувствовала себя гораздо лучше - спала высокая температура, появился аппетит. Однако женщина провела в изоляции еще одну неделю.

Врач отметила, что часто заболевание протекает тяжело в том случае, когда у пациента есть сопутствующие заболевания (например, гипертония, диабет и так далее). У жительницы Великобритании не было серьезных проблем со здоровьем.

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