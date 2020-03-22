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22.03.2020 17:59
Рубрика: Экономика

Зарплатное рабство примет мягкие формы

Переводы из банка в банк до 100 тысяч рублей в месяц становятся бесплатными
Текст: Игорь Зубков
С 1 мая банки не смогут взимать комиссии за переводы граждан на свой счет или счет иного физлица в другом банке через Систему быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Это больше и средней российской (47,5 тысячи рублей в месяц за 2019 год), и средней московской (94 тысячи) зарплат.
Чтобы бесплатно переложить зарплату в другой банк, не придется снимать, а потом вносить наличные. Фото: Светлана Маковеева / Комсомольская правда Чтобы бесплатно переложить зарплату в другой банк, не придется снимать, а потом вносить наличные. Фото: Светлана Маковеева / Комсомольская правда
Чтобы бесплатно переложить зарплату в другой банк, не придется снимать, а потом вносить наличные. Фото: Светлана Маковеева / Комсомольская правда

При превышении этого порога комиссии ограничиваются порогом в 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей. Такое решение принял Банк России в пакете мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции и падением цен на нефть.

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"Мы провели анализ переводов в Системе быстрых платежей, а также уровня средних зарплат в разных регионах. Он показал, что 100 тыс. руб. в месяц - это та средняя величина, которая покрывает потребности граждан беспрепятственно осуществлять операции в СБП, - рассказал "РГ" представитель Банка России. - В первую очередь это позволит без комиссии переводить средства родственникам и близким в случае их самоизоляции или невозможности передать наличные средства. И в текущих условиях это жизненно необходимо. Кроме того, это позволит переводить средства в счет погашения кредитов (если счета открыты в разных банках), а также осуществлять другие переводы между банками, например, переводить зарплату в удобный банк, избегая тем самым "зарплатного рабства".

ЦБ запустил Систему быстрых платежей в начале прошлого года как более дешевую и удобную альтернативу карточным переводам. Идентификатором выступает номер телефона адресата платежа, независимо от того, в каком банке-участнике открыт счет.

Решение ЦБ гарантирует бесплатный перевод средней московской зарплаты в удобный банк, избегая тем самым "зарплатного рабства"

Ранее Банк России допускал лишь введение "потолка" для клиентских комиссий за переводы в свой системе, если окажется, что банки установят их на заградительном уровне, то есть если бы они были сравнимы с комиссиями за карточные переводы. Эти комиссии замыкают клиента внутри одного банка, и эта зависимость обычно начинается с выбора работодателем зарплатного проекта, который не учитывает индивидуальных интересов работника (размер кешбэка по карте, удобство приложения, бонусы за услуги дочернего брокера и так далее). Можно заявить о смене зарплатного банка в бухгалтерию, но на практике это право реализовать не просто и немногие им пользуются.

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Банк России планировал уничтожить корни зарплатного рабства, предоставив работнику возможность передавать в бухгалтерию только номер телефона, с тем чтобы зарплата поступала в тот банк и на тот счет, который выбран для получения переводов через Систему быстрых платежей. Но этот проект сложен тем, что нужно исключить риски, связанные с утерей телефона или сменой номера. Кроме того, в СБП еще не реализована возможность выплат от юрлиц физлицам. В любом случае обнуление комиссий за "ручной" перевод московской зарплаты смягчает проблему.

Большинство присоединившихся к СБП банков и так ничего не берут за переводы физлиц, в том числе и потому, что ранее Банк России принял решение сделать такие операции бесплатными для банков с 1 апреля (и более чем на два года). Однако рынок выжидал, какие комиссии введет Сбербанк (как сообщалось, он должен присоединиться к СБП в начале апреля). Сбербанк, выстроивший крупнейшую систему переводов с карты на карту по номеру телефона, на полгода задержал выполнение требований Банка России о присоединении к СБП системно значимых банков.

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