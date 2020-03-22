Пласидо Доминго заболел коронавирусом

У великого испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает Mirror.

О том, что тест дал положительный результат, 79-летний артист заявил через социальные сети. Добавив, что он и его семья ушли в самоизоляцию.

По словам певца, чувствовал он себя неплохо, но когда появились симптомы заболевания, сдал тест.

Артист призывает всех к осторожности, следовать простым предписаниям - почаще мыть руки и соблюдать дистанцию.

Пласидо Доминго родился в 1941 года в Мадриде. Певец и дирижер, лирико-драматический тенор, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. Лауреат премии "Грэмми".