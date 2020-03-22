Новости

Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом 19:49
Ванесса Паради вновь заступилась за Джонни Деппа 16:03
Фото: как могли выглядеть герои "Властелина колец" с другим кастом 15:38
Финальный трейлер "Призрака в доспехах" от Netflix взбесил фанатов 15:05
Новую серию "Простоквашина" посмотрели 850 тысяч раз 14:40

Пласидо Доминго заболел коронавирусом

Новости
    22.03.2020, 19:29
Текст:   Олег Усков
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

У великого испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружен коронавирус.

Фото: instagram.com/ danieldaekim
У звезды сериала "Остаться в живых" нашли коронавирус

Об этом сообщает Mirror.

О том, что тест дал положительный результат, 79-летний артист заявил через социальные сети. Добавив, что он и его семья ушли в самоизоляцию.

По словам певца, чувствовал он себя неплохо, но когда появились симптомы заболевания, сдал тест.

Артист призывает всех к осторожности, следовать простым предписаниям - почаще мыть руки и соблюдать дистанцию.

Пласидо Доминго родился в 1941 года в Мадриде. Певец и дирижер, лирико-драматический тенор, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. Лауреат премии "Грэмми".

Новости

Вдове Юрия Любимова после ДТП потребуется еще одна операция 21.03.2020
СМИ сообщили о госпитализации Народной артистки России Нины Руслановой 21.03.2020
Вышел новый трейлер сериала HBO "Беги" 21.03.2020
Британские СМИ сообщили о пьяном дебоше, который учинил Шон Бин 21.03.2020
⧣ музыка
Фото: twitter.com/GraceSlick_JA
Умер музыкант и кинематографист Джерри Слик 21.03.2020
Умер Кенни Роджерс 21.03.2020
Организаторы "Евровидения" объяснили, что дальше будет с конкурсом 21.03.2020
⧣ происшествия
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Бывшая жена избила Джонни Деппа 21.03.2020
Рэпер Дрейк самоизолировался после "коронавирусной" вечеринки 20.03.2020
Фото: больная коронавирусом Ольга Куриленко показала, чем лечится 20.03.2020
⧣ Испания
Фото: AP Photo/ Rebecca Blackwell
Антонио Бандерас присоединился к касту экранизации игры Uncharted 04.03.2020
Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали дочь русским именем 29.02.2020
Вышел русский трейлер фильма ужасов "Заклятье. Дом 32" 18.02.2020