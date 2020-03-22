Покупатели проявили нездоровый интерес к загородному жилью

Пока риелторы и девелоперы не наблюдают существенного сокращения числа сделок с недвижимостью из-за вынужденной самоизоляции россиян. Опасения упустить выгодный момент для покупки жилья больше волнуют покупателей, чем риск заразиться.

По словам директора Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Михаила Куликова, гораздо большую, чем из-за вируса нервозность потенциальные клиенты испытывают из-за ослабления курса рубля и возможного повышения ипотечных ставок. "В таких условиях они, наоборот, спешили как можно скорее приобрести недвижимость", - говорит Куликов. В первой половине марта число звонков и просмотров квартир было на 10% выше, чем год назад. В середине марта опасения, связанные с эпидемией, усилились. Клиенты начали пользоваться масками, минимизируют контакты (к примеру, не жмут друг другу руки после заключения сделки), передвигаются в основном на личном транспорте. "Но затормаживания рынка недвижимости из-за эпидемии не происходит", - отмечает Куликов.

В компании "МИЭЛЬ - Сеть офисов недвижимости" единичные случаи переноса показов жилья со стороны продавцов связывают не столько с эпидемией, сколько с ситуацией на финансовых рынках. "Правда, зафиксирован рост спроса на найм загородных домов со сроком выезда "прямо сейчас"; клиенты говорят, что хотят пересидеть панику и вирус не в городе. Но говорить именно о шквале таких обращений не приходится", - отмечает управляющий партнер "МИЭЛЬ - Сеть офисов недвижимости" Марина Толстик.

Рост в последние дни числа заявок на покупку и аренду загородных домов отмечают и в Knight Frank. "Но нельзя однозначно сказать, что его стимулирует пандемия и желание состоятельных людей "укрыться за городом". Большую роль сыграла теплая зима и ранняя весна, что позволило открыть высокий сезон на загородном рынке раньше, чем обычно", - считает директор департамента городской недвижимости компании Андрей Соловьев.

Особенно заметно выросла доля покупок по ипотеке - с 65 процентов в начале месяца до 75 к 20-м числам марта

В марте общий спрос на жилье вырос на 5%, сообщают в ГК "А101", особенно заметно выросла доля покупок по ипотеке - с 65% в начале месяца до 75% к 20-м числам марта. "Спрос мог вырасти и сильнее. Но этому помешала пандемия, - говорит директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов. - Люди сейчас предпочитают лишний раз не посещать общественные места, и офисы продаж застройщиков входят в их число".

В случае введения более строгого карантина помочь рынку недвижимости могли бы онлайн-инструменты. Такие возможности у компаний есть. "Инград" запустил дистанционную продажу квартир более года назад. В "А101" отработана продажа через интернет квартир, приобретаемых без ипотеки, договор подписывается электронной подписью. В отличие от других стран, где такие сервисы привлекают молодых покупателей, в России виртуальные услуги обычно пользуются спросом среди тех, кому далеко ехать к месту покупки, отмечает Цветов.

Однако покупатели пока не привыкли к онлайн-сделкам с недвижимостью. "Из-за эпидемиологической ситуации число клиентов, которые решат воспользоваться нашими онлайн-сервисами, может вырасти, однако для большинства покупателей все равно важно физическое присутствие", - говорит директор по продажам ГК "Инград" Константин Тюленев.

"Сегодня застройщики не могут перевести сделки с покупателями полностью на удаленный режим, - считает владелец компании ГК "Удача" Владимир Прохоров. - сами покупатели к этому не готовы. Когда речь идет о крупных инвестициях, люди хотят все увидеть собственными глазами".

"Видеотуры по квартирам - не очень действенный инструмент для окончательного выбора жилья. Как способ присмотреться, ознакомиться - да, но для окончательного выбора или более пристального рассмотрения квартиры клиенты всегда используют очные показы", - отмечает Марина Толстик.