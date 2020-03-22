Польша ограничила мобильность войск НАТО, закрыв границы из-за COVID-19

Эстония пожаловалась на Польшу в НАТО. Причиной конфликта стало перекрытие польских границ из-за коронавируса.

Напомним, что одной из мер по противодействию распространению коронавируса стало возобновление контроля на границах многих стран, входящих в Евросоюз, и запрет на въезд иностранцев. Наиболее рьяно взялись за дело польские пограничники. В конце прошлой недели толпы эстонцев пытались вернуться на родину из Германии через территорию Польши, и застряли на немецко-польской границе. Пробка на этом участке достигала 70 километров, а время ожидания в очереди составляло не менее суток. Это было связано с процедурами, которые ввели после начала эпидемии коронавируса польские службы безопасности.

Но, даже отстояв такую очередь, эстонцы не могли попасть на территорию Польши. МИД Эстонии пытался договориться с польскими властями о том, чтобы колонна автомобилей граждан этой прибалтийской страны проследовала под конвоем местной полиции до границы с Литвой, но Варшава отказалась пойти навстречу просьбам Таллина. МИД Эстонии с начала этого кризиса сообщал, что "переговоры с поляками идут очень тяжело".

В четверг местная газета Postimees вышла с обращением к полякам на первой полосе. В нем журналисты напомнили Польше о ситуациях из прошлого, когда Эстония пришла ей на помощь, и подытожили: "Мы хотели бы иметь возможность положиться на вас сейчас и в будущем".

Все это не произвело на официальную Варшаву никакого впечатления. Как сообщило польское издание Gazeta Wyborcza, в конце концов эстонцы отправили за своими гражданами паром в Германию. Этим паромом воспользовались также латыши и литовцы, которые не смогли попасть домой через территорию Польши. И в Таллине решили не оставлять действий Варшавы без ответа. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил журналистам, что в ходе заседания совета НАТО он проинформировал представителей США о том, что на границе Германии и Польши образовалась блокада, которая нарушает мобильность войск альянса. Это может помешать переброске солдат и военной техники в Эстонию, где размещается база американских вооруженных сил в рамках военного присутствия НАТО.