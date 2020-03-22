Новости

Безумные "Нивы": тюнинговые проекты Lada 4x4, которые продаются в России 16:40
Антивирусные меры привели к восстанию в тюрьме на Шри-Ланке 16:33
В Москве закрыли для посещения бассейны, аквапарки и фитнес-клубы 16:19
Польша ограничила мобильность войск НАТО, закрыв границы из-за COVID-19 16:08
Полиция Загреба: В результате землетрясения повреждены 66 зданий и 23 автомобиля 16:06
Ванесса Паради вновь заступилась за Джонни Деппа 16:03
В Брянске найден первый пациент с коронавирусом 15:53
В Татарстане запретили мероприятия с участием больше 19 человек 15:46
На Кубани МФЦ будут принимать заявителей только по предварительной записи 15:44
Фото: как могли выглядеть герои "Властелина колец" с другим кастом 15:38
В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием коровы 15:37
В Аргентине арестовали двух немцев, сбежавших с карантина 15:16
Япония планирует потратить 272 млрд долларов на поддержку экономики 15:05
Финальный трейлер "Призрака в доспехах" от Netflix взбесил фанатов 15:05
В Удмуртии зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом 14:55
Новую серию "Простоквашина" посмотрели 850 тысяч раз 14:40
В Югре на праздновании свадьбы убили жениха 14:32
В Уфе обнародовали видео с места ликвидации боевика 14:06
Весна придет в Москву 25 марта 14:00
В Нижегородской области еще у четырех человек подтвердили коронавирус 13:53
Премьер-министр Хорватии: Это было сильнейшее землетрясение за 140 лет 13:40
В Уфе завели дело на стрелявшего в полицейских боевика 13:36
В Германии попытались пустить под откос высокоскоростной поезд 13:35
В Крыму предложили применять электронные браслеты для контроля карантина 13:32
В Мадриде выписали более 3 тысяч штрафов за нарушение карантина 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 16:08
Рубрика: В мире

Польша ограничила мобильность войск НАТО, закрыв границы из-за COVID-19

Текст: Ариадна Рокоссовская
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Эстония пожаловалась на Польшу в НАТО. Причиной конфликта стало перекрытие польских границ из-за коронавируса.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
В Польше из-за коронавируса объявлен режим ЧС

Напомним, что одной из мер по противодействию распространению коронавируса стало возобновление контроля на границах многих стран, входящих в Евросоюз, и запрет на въезд иностранцев. Наиболее рьяно взялись за дело польские пограничники. В конце прошлой недели толпы эстонцев пытались вернуться на родину из Германии через территорию Польши, и застряли на немецко-польской границе. Пробка на этом участке достигала 70 километров, а время ожидания в очереди составляло не менее суток. Это было связано с процедурами, которые ввели после начала эпидемии коронавируса польские службы безопасности.

Но, даже отстояв такую очередь, эстонцы не могли попасть на территорию Польши. МИД Эстонии пытался договориться с польскими властями о том, чтобы колонна автомобилей граждан этой прибалтийской страны проследовала под конвоем местной полиции до границы с Литвой, но Варшава отказалась пойти навстречу просьбам Таллина. МИД Эстонии с начала этого кризиса сообщал, что "переговоры с поляками идут очень тяжело".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Министр окружающей среды Польши заразился коронавирусом

В четверг местная газета Postimees вышла с обращением к полякам на первой полосе. В нем журналисты напомнили Польше о ситуациях из прошлого, когда Эстония пришла ей на помощь, и подытожили: "Мы хотели бы иметь возможность положиться на вас сейчас и в будущем".

Все это не произвело на официальную Варшаву никакого впечатления. Как сообщило польское издание Gazeta Wyborcza, в конце концов эстонцы отправили за своими гражданами паром в Германию. Этим паромом воспользовались также латыши и литовцы, которые не смогли попасть домой через территорию Польши. И в Таллине решили не оставлять действий Варшавы без ответа. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил журналистам, что в ходе заседания совета НАТО он проинформировал представителей США о том, что на границе Германии и Польши образовалась блокада, которая нарушает мобильность войск альянса. Это может помешать переброске солдат и военной техники в Эстонию, где размещается база американских вооруженных сил в рамках военного присутствия НАТО.

В мире Европа Польша В мире Европа Эстония Международные организации НАТО Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Уфе обнародовали видео с места ликвидации боевика
Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
Немецкий журналист высоко оценил действия России по борьбе с коронавирусом
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Куда обращаться "застрявшим" за рубежом гражданам РФ
Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса