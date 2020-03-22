Премьер-министр Хорватии: Это было сильнейшее землетрясение за 140 лет

Руководство Хорватии провело в воскресенье экстренное совещание по результатам случившегося рано утром землетрясения в Загребе. В ходе него было принято решение о привлечении к устранению последствий природной катастрофы вооруженных сил страны.

В своем обращении к общественности премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подчеркнул, что это сильнейшее землетрясение в Загребе со времен аналогичного катаклизма в 1880 году.

"Повреждены внешние фасады зданий, фиксируются внутренние повреждения. Призываем всех к бдительности, - отметил политик. - Имеется информация об одном тяжело пострадавшем ребенке, находящемся в больнице в Клайчево. На данный момент другой информации о пострадавших нет… Мы привлекли хорватскую армию и все службы города Загреба, чтобы немедленно начать восстановление поврежденных зданий в городе".

Министр здравоохранения Вили Берош сообщил, что ситуация находится под контролем, а возникшие из-за землетрясения проблемы в больницах и родильных домах решаются. "Паника в этой ситуации - нам плохой союзник", - указал он.

Аналогичной точки зрения придерживается и мэр Загреба Милан Бандич. "Все согласовано с центральным штабом. 80 процентов жителей Загреба живут в безопасных условиях", - констатировал он.

Напомним, что в окрестностях хорватской столицы - Загреба сегодня рано утром произошли мощнейшие подземные толчки, сила которых достигала магнитуды 5,3. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 06:24 утра, находился в 7 километрах севернее Загреба, а его мощность достигала магнитуды 5,3. Затем толчки меньшей мощности произошли в 07:00 (магнитуда 5) и в 07:41 (3,7).

Между тем публикуемые СМИ и местными жителями фотографии свидетельствуют о серьезных разрушениях в Загребе.