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22.03.2020 12:07
Рубрика: Культура

Премьеру спектакля Мастерской Олега Кудряшова перенесли в интернет

Текст: Сусанна Альперина

23 апреля на основной сцене театра "Практика" должна была состояться премьера спектакля Мастерской Олега Кудряшова "Созвездия" (режиссер Александр Алябьев). В основе постановки - пьеса британского драматурга Ника Пэйна. Главные роли играют Елизавета Янковская и Александр Горчилин. Продюсер спектакля - Григорий Добрыгин. Однако принято решение провести онлайн-премьеру спектакля на месяц раньше - 22 марта в 21:00.

Фото: Предоставлено пресс-службой Александринского театра.
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Пьеса Пэйна - серия коротких диалогов, встроенных в сложную драматургическую форму: здесь вместо линейно изложенной истории - коллаж из вариаций. Что, если одна и та же ситуация развивалась бы по-разному? Что, если бы один из героев принял бы не то, а другое решение? Сказал бы не те, а другие слова. Иначе отреагировал бы на слова партнера. Возможно, реальность множественна, а происходящее здесь и сейчас событие в это же время происходит в каком-то параллельном хронотопе, но совершенно по-другому.

"Хочется, чтобы работа была максимально, а не минимально доступна зрителю. Мы живем во времена, когда все умные мысли давно сказаны, поэтому удивлять кого-то новаторскими решениями задачи нет. Гораздо важнее, чтобы люди узнавали себя в том, что мы делаем, потому что пьеса, на самом деле, про нас всех - очень простая и понятная, если немного в ней разобраться", - говорит режиссер Александр Алябьев.

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