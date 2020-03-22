Распространившему фейк о коронавирусе в Аргентине грозит 6 лет тюрьмы

В Аргентине впервые арестовали человека за распространение ложной информации о коронавирусе. Им оказался мужчина, житель провинции Ла-Палма, решивший "в шутку" записать паническое аудиосообщение и распространить его через WhatsApp. В сообщении он рассказывает о якобы скрываемом властями массовом заражении коронавирусом жителей региона, причем со ссылкой на медицинские круги. Теперь эта шутка может стоить ему свободы.

Прокурор провинции Ромина Шмидт усмотрела в его действиях состав преступления. "Он записал ложное и пугающее сообщение, разослал его не только своим контактам в WhatsApp, но и на другие телефонные номера", говорится в ордере на арест. Интересно, что информация о появлении такого сообщения поступила в правоохранительные органы через телефон доверия, запущенный властями в период эпидемии. В крайне сжатые сроки было вычислено местонахождение злоумышленника, менее чем за сутки после организации "шутливой" рассылки он был арестован и в наручниках доставлен в полицейский участок.

Согласно аргентинскому законодательству мужчине теперь грозит реальный срок. Он может быть осужден на срок от 2 до 6 лет тюремного заключения за подстрекательство к нарушению общественного спокойствия и беспорядкам. Интересно, что прокурор Шмидт, комментируя случай для местных СМИ, отметила, что даже если бы информация о зараженных была правдивой, его все равно бы задержали. "Важно не то, содержалась ли правда в сообщении, важно то, как он его "оформил", сознательно вводя людей в замешательство и нагнетая страх", - подчеркнула Шмидт.