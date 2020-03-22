Новая интеллектуальная дорожная система заработает на наиболее загруженных перекрестках столицы, дав возможность общественному транспорту быстрее и без задержек преодолевать перекрестки.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, для создания "умного" перекрестка нужны адаптивные светофоры и индукционные петли или датчики, вмонтированные в асфальт. Принцип работы системы прост: датчики распознают появление автобусов, трамваев, троллейбусов, электробусов, собирают данные о загруженности транспортного потока и передают всю информацию адаптивному светофору. "Умный" светофор быстрее включает зеленый свет для приоритетного проезда городского общественного транспорта. Как отмечают в ЦОДД, для автомобилистов такая схема тоже удобна, ведь зеленый свет позволяет и им проехать быстрее, уступая дорогу только общественному транспорту.

Как отметили в пресс-службе ведомства, с внедрением новинки пропускная способность перекрестка увеличивается до 20%. "В 2019 году оборудовано уже около сотни "умных" перекрестков, в этом году добавится еще 400", - пояснили в ведомстве. В частности, такие устройства появятся на пересечениях с вылетными магистралями, дорогами окружного значения, а также на наиболее сложных участках для проезда общественного транспорта.

Успешно система работает на пересечениях Чонгарского и Симферопольского бульваров, Судостроительной улицы и Кленового бульвара, в Зеленограде, при проезде тоннелей между улицами Иловайская - Шоссейная и Батайская - Курская. Эти же "умные" светофоры передают информацию и в ситуационный центр ЦОДД, который взаимодействует с ГИБДД и МЧС.