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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Одинокая ветка сирени

Как теплая зима в Подмосковье скажется на дачниках?
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 61(8115)
Дачный сезон в этом году будет не совсем обычным. Теплая бесснежная зима и ранняя весна уже внесли коррективы в биологический цикл растений, утверждают эксперты.
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"Скорее всего, в этом году не будет хорошего урожая плодовых деревьев", - считает эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Деревья так и "уснули" зимой. "У растений есть определенный режим. В средней полосе они к осени накапливают запас питательных веществ, которые позволяют пережить зиму и выпустить почки весной, - объясняет эксперт. - Зимой многие растения несколько раз пытались выпустить почки, то есть расходовали те питательные вещества, которые берегли для весны. А значит, к календарной весне подошли ослабленными". Особенно тяжело придется растениям, которые просыпаются и зацветают первыми, едва температура становится устойчиво плюсовой. В Подмосковье это касается в первую очередь сирени и жимолости. Они несколько раз за зиму принимались цвести, второй раз почки не набухнут, поскольку уже исчерпали свою вегетативную способность.

"А вот для насекомых-вредителей теплая зима - то, что надо, они активно питались и размножались", - говорит кандидат биологических наук Вячеслав Васенев. Он советует дачникам как можно раньше провести обработку растений от вредителей, до того, как начнется период активной вегетации. Причем особое внимание нужно уделить плодовым деревьям, соцветиями которых любит питаться цветоед - по словам Васенева, этих неприхотливых к невысоким температурам насекомых в этом году будет особенно много.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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