Девять городских лабораторий для проверки тестов на коронавирус начнут работать в столице до конца марта. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, посетив диагностический клинический центр N 1 на юго-западе Москвы.

"Тестирование на коронавирус до этого проводили только федеральные организации, - рассказал глава города. - Их работники делают все возможное, но ресурсы объективно ограничены". Число карантинных пациентов пока не критическое, но объемы исследований уже выросли в несколько раз. Поэтому в мэрии решили создать свои городские лаборатории. 250 техников прошли дополнительное обучение в федеральном центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. В Москву поступили новые тест-системы "Вектор" на 100 тысяч исследований. По оценкам Собянина, это в 2,5 раза увеличит лабораторные мощности.

Первые восемь городских центров уже заработали, девятый, по словам мэра, откроется до конца марта в Коммунарке. "В них будут выполняться исследования для всех поликлиник и станций "Скорой помощи", - уточнил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Москвы Александр Цибин. - Требования к безопасности в наших лабораториях выше, чем в Европе".

Анализы пациентов стационаров продолжат выполнять федеральные лаборатории в Графском переулке и на улице Мусоргского. Город берет на себя тесты всех самоизолированных. Полученные ими положительные тесты федералы еще раз перепроверят. Ожидается, что к концу следующей недели московские лаборатории смогут в сутки проводить по 10 тысяч исследований.

В целом обстановка в Москве, несмотря на заметный рост количества больных, спокойная. По состоянию на воскресенье подтвержден 191 случай коронавируса, выздоровели 8 заболевших.

В Москве подтвержден 191 случай коронавируса, выздоровели 8 заболевших

Вступают в силу принятые мэром ограничения, цель которых - остановить распространение коронавируса в городе. В частности, с 21 марта по 12 апреля закрылись все государственные школы - занятия с детьми перешли на удаленку. Детсады продолжают работать, но в них принимают малышей лишь в дежурные группы численностью не более 12 детей.

Больше всего москвичей волнует, что будет с подземкой - при московских расстояниях невозможно представить жизнь без нее. Собянин успокоил горожан: метрополитен не планируется закрывать. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать". Глава города также отметил, что на складах достаточно товаров, и проблема дефицита не грозит.

Своим видением, когда закончится нашествие коронавируса, поделился главный врач городской клинической больницы N40 Денис Проценко. Именно туда везут большую часть подозреваемых в заражении новым вирусом. Лечат там и заболевших. По его мнению, первый, оптимистичный вариант развития событий будет, если дело пойдет как в Китае. В этом случае обстановка в мире нормализуется в мае - июне, когда обычно проходит сезон респираторных заболеваний. Если развиваться будет итальянская модель, то пандемия закончится только в сентябре.