Новости

В Чехии скончался первый пациент с коронавирусом 22:54
Москвичей призвали отказаться от необязательных поездок в метро 22:28
Испания на 30 дней ограничивает перемещение иностранцев 21:36
Во Франции зарегистрирован первый случай смерти врача от коронавируса 21:01
Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта 20:57
В Минздраве опровергли информацию, что курильщики не заражаются COVID-19 20:26
Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго надеется, что скоро поправится 20:18
У всей семьи актрисы Деби Мейзар нашли коронавирус 20:13
Греция закрылась на карантин 19:56
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ 19:55
Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом 19:49
В Германии запретят собираться больше, чем по двое 19:48
Горнолыжный курорт в Хибинах досрочно закрылся из-за коронавируса 19:38
Пласидо Доминго заболел коронавирусом 19:29
Тренеры признали Дзюбу лучшим футболистом РПЛ в приостановленном сезоне 19:22
СМИ: Биатлонист Логинов заработал за сезон более 120 тысяч евро 19:02
В Петербурге умер известный хореограф Николай Боярчиков 19:01
В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы 17:58
Станции Некрасовской линии московского метро откроются на день раньше 17:41
В Мурманске военные получили ранения после взрыва боеприпасов 17:30
Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России 17:25
Безумные "Нивы": тюнинговые проекты Lada 4x4, которые продаются в России 16:40
Антивирусные меры привели к восстанию в тюрьме на Шри-Ланке 16:33
В Москве закрыли для посещения бассейны, аквапарки и фитнес-клубы 16:19
Польша ограничила мобильность войск НАТО, закрыв границы из-за COVID-19 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 22:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Маршал вернется к Победе

Исторический монумент Георгию Жукову на Манежной площади увезли на реставрацию
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Утром в минувшую пятницу неизвестные в двух шагах от Кремля, на Манежной площади, с помощью крана и режущих инструментов сняли с постамента бронзовый памятник маршалу Георгию Жукову. На его место поставили другую скульптуру. Но простояла она недолго, в выходные сняли и ее.

Утром в пятницу на Манежной площади было два Жуковых: один лежал на гранитной мостовой с простертой правой рукой, а на пьедестале красовалась новая скульптура, и полководец уже отдавал честь правой рукой. Всех, кто пытался выяснить, что происходит или хотя бы сфотографироваться, гоняла полиция. Что же происходит, корреспонденту "РГ" не смогли внятно ответить ни в Союзе архитекторов Москвы, ни в Министерстве культуры РФ, ни в комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Интригу разрешил вышедший к журналистам глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Он рассказал: демонтаж связан с плановыми реставрационными работами к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Грызлов: Чем дальше от нас события ВОВ, тем важнее становится ее значение

- Состояние памятника требует серьезных реставрационных работ - за 25 лет его ни разу не реставрировали. Работы нужно проводить в условиях мастерских. Чтобы после демонтажа место, где стоял монумент, не выглядело опустевшим, решили временно поставить копию памятника того же автора - скульптора Вячеслава Клыкова. Да, она отличается от оригинала, но это действительно авторская копия.

По словам Емельянова, при установке копии выяснилось, что и состояние постамента требует реставрации. Поэтому убрали и копию, решив место монумента на время реставрационных работ просто закрыть со всех сторон фальшстеной с фотоснимком памятника.

Алексей Емельянов отметил, что главное в реставрации - это сохранение монумента. Поэтому для сохранности памятника, выполненного из высококачественной бронзы с большим количеством деталей, его демонтировали "с частичной разборкой по местам соединения сегментов".

Сколько продлятся работы по восстановлению скульптуры, пока неизвестно. "Надеюсь, к 9 мая работы завершим, будет странно в праздник Победы не увидеть на привычном месте памятник герою Великой Отечественной войны", - сказал Емельянов.

Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Пять военнослужащих в Мурманске госпитализированы после подрыва боеприпаса
В Уфе обнародовали видео с места ликвидации боевика
Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии