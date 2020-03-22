Утром в минувшую пятницу неизвестные в двух шагах от Кремля, на Манежной площади, с помощью крана и режущих инструментов сняли с постамента бронзовый памятник маршалу Георгию Жукову. На его место поставили другую скульптуру. Но простояла она недолго, в выходные сняли и ее.

Утром в пятницу на Манежной площади было два Жуковых: один лежал на гранитной мостовой с простертой правой рукой, а на пьедестале красовалась новая скульптура, и полководец уже отдавал честь правой рукой. Всех, кто пытался выяснить, что происходит или хотя бы сфотографироваться, гоняла полиция. Что же происходит, корреспонденту "РГ" не смогли внятно ответить ни в Союзе архитекторов Москвы, ни в Министерстве культуры РФ, ни в комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Интригу разрешил вышедший к журналистам глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Он рассказал: демонтаж связан с плановыми реставрационными работами к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

- Состояние памятника требует серьезных реставрационных работ - за 25 лет его ни разу не реставрировали. Работы нужно проводить в условиях мастерских. Чтобы после демонтажа место, где стоял монумент, не выглядело опустевшим, решили временно поставить копию памятника того же автора - скульптора Вячеслава Клыкова. Да, она отличается от оригинала, но это действительно авторская копия.

По словам Емельянова, при установке копии выяснилось, что и состояние постамента требует реставрации. Поэтому убрали и копию, решив место монумента на время реставрационных работ просто закрыть со всех сторон фальшстеной с фотоснимком памятника.

Алексей Емельянов отметил, что главное в реставрации - это сохранение монумента. Поэтому для сохранности памятника, выполненного из высококачественной бронзы с большим количеством деталей, его демонтировали "с частичной разборкой по местам соединения сегментов".

Сколько продлятся работы по восстановлению скульптуры, пока неизвестно. "Надеюсь, к 9 мая работы завершим, будет странно в праздник Победы не увидеть на привычном месте памятник герою Великой Отечественной войны", - сказал Емельянов.