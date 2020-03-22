Москвичей призвали отказаться от необязательных поездок в метро

Столичный департамент транспорта призвал горожан отказаться от необязательных поездок в метро. Это позволит сократить вероятность распространения коронавируса.

Уже сейчас дептранс отмечает, что пассажиропоток метро снизился на 40 процентов. Это связано с тем, что многие организации, школы и вузы перешли на "удаленку". Также заметно реже стали ездить пенсионеры.

"Места в вагонах стало больше, но для максимального препятствия распространению вируса надо, чтобы было еще свободнее. Пожалуйста, откажитесь от необязательных поездок, побудьте дома", - говорится в сообщении ведомства.