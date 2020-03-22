Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России

Анонимные сообщения о минировании восьми внутрироссийских рейсов поступили в течение последних суток, рассказали ТАСС в экстренных службах.

В частности, неизвестные сообщили об угрозе взрывов на рейсах Иркутск - Москва, Хабаровск - Москва, Владивосток - Москва. Ранее также поступали сведения о минировании самолетов, выполняющих полеты по маршрутам Москва - Санкт-Петербург, Москва - Пермь, Москва - Самара, Москва - Уфа, Астрахань - Москва.

В экстренных службах заявили, что шесть из восьми "заминированных" рейсов планово совершили посадку в пунктах назначения. Ни на одном из этих самолетов взрывчатых веществ не обнаружили. Еще два лайнера находятся в воздухе.

Сообщения об угрозах взрывов пассажирских самолетов начали поступать с 3 марта. С этого момента "заминировали" свыше 50 рейсов, и все угрозы были ложными.