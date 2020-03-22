Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

В Москве подтверждены еще 54 случая коронавирусной инфекции. "Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания", - сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Есть среди заболевших и граждане других государств - они также лечатся в московских стационарах.

Штаб отмечает: выявлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие - все взяты под наблюдение врачей.

Москвичей просят обратить внимание, какими рейсами прибыли заболевшие коронавирусом.

Это:

рейс SU 2383 Женева - Москва 11.03.2020;

рейс ВТ 422 Рига - Москва 16.03.2020;

рейс SU 2463 Париж - Москва 16.03.2020;

рейс SU 2193 Амстердам - Москва 17.03.2020;

рейс SU 2501 Мадрид - Москва 17.03.2020.

Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.