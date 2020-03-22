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22.03.2020 17:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Станции Некрасовской линии московского метро откроются на день раньше

Текст: Сергей Жуков

Четыре станции Некрасовской линии столичного метро, которые закрылись вечером 20 марта, откроются для пассажиров на день раньше намеченного срока - 23 марта. "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" откроют свои двери в 5:30 утра, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Пока же пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые ходят от "Некрасовки" до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии и обратно. Они курсируют с 5:30 до 2:00.

Некрасовскую ветку пришлось закрыть из-за подключения к действующей инфраструктуре шести новых станций. Их, как ожидается, запустят 27 марта.

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