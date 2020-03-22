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22.03.2020 21:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сдуло с трассы

В аварии под Тамбовом пострадали 20 человек
Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Два человека погибли, 18 оказались в больнице в аварии с участием двух междугородных автобусов в Тамбовской области. Она случилась в ночь на воскресенье на 566-м километре трассы Москва - Волгоград.

В этом месте дорога спускается в глубокий овраг. Накануне МЧС предупредило о сильном ветре, мокром снеге и метели. В лощине, сыгравшей роль аэродинамической трубы, ветер превратился в ураганный. В 6.58 в овраг спустились шедшие друг за другом автобусы Москва - Саратов и Москва - Волгоград.

Фото: iStock
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- Эти автобусы - двухэтажные, и, как следствие, образовалась большая парусность. Шедший первым саратовский буквально сдуло с трассы. Он пробил правый отбойник, съехал в кювет и завалился набок. Увидев это, водитель волгоградского автобуса попробовал что-то сделать, но безуспешно. Его машину тоже повело, вытащило на встречную полосу. Она ударилась о правый отбойник, потом пробила левый и покатилась с крутого откоса, - рассказал начальник отдела пропаганды УГИБДД по Тамбовской области Станислав Конышев.

Пассажиры первого автобуса, упавшего направо, практически не пострадали - кювет с этой стороны неглубокий. В больницу доставили только водителя с неопасными для жизни травмами. В машине, шедшей в Волгоград, все оказалось гораздо серьезнее. Двое пассажиров погибли, еще 17 доставлены в больницу ближайшего райцентра Уварово. В первом автобусе ехали 19 человек, во втором - 23.

- Детей среди пострадавших нет, - отметили в полиции. МЧС открыло "горячую линию", где можно получить информацию о судьбе пассажиров автобусов. Ее номер +74752729950.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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