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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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В Госдуме поддержали закрытие фитнес-клубов в Москве
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
В думском комитете по охране здоровья назвали адекватной мерой решение столичных властей временно закрыть в Москве фитнес-клубы, бассейны и аквапарки с 21 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой было опубликовано на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Ограничительные меры вводятся "с учетом осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в Москве, роста заболеваемости этой инфекцией за счет взрослого населения с целью усиления противоэпидемических мероприятий для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения", говорится в документе.

Работа бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта будет приостановлена "до особого распоряжения".

Такое решение главного санитарного врача Москвы адекватно текущей угрозе, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

- Эти профилактические меры на ранних этапах имеют колоссальное эффективное значение, - заявил парламентарий в беседе с RT.

Он посоветовал любителям здорового образа жизни на время закрытия клубов заниматься физической активностью "в домашних условиях".

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