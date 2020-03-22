В думском комитете по охране здоровья назвали адекватной мерой решение столичных властей временно закрыть в Москве фитнес-клубы, бассейны и аквапарки с 21 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой было опубликовано на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Ограничительные меры вводятся "с учетом осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в Москве, роста заболеваемости этой инфекцией за счет взрослого населения с целью усиления противоэпидемических мероприятий для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения", говорится в документе.

Работа бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта будет приостановлена "до особого распоряжения".

Такое решение главного санитарного врача Москвы адекватно текущей угрозе, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

- Эти профилактические меры на ранних этапах имеют колоссальное эффективное значение, - заявил парламентарий в беседе с RT.

Он посоветовал любителям здорового образа жизни на время закрытия клубов заниматься физической активностью "в домашних условиях".