В Москве закрыли для посещения бассейны, аквапарки и фитнес-клубы

В столице начали закрываться физкультурно-оздоровительного клубы. Связано это с распоряжением Роспотребнадзора по Москве.

Согласно распоряжению главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, руководителям бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы предписано с 21 марта 2020 года прекратить допуск посетителей в свои учреждения до особого распоряжения.

Как рассказали в физкультурно-оздоровительном клубе на улице Правды, работа приостановлена в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе. В качестве компенсации в некоторых клубах предлагают продолжить тренировки, но уже дома в персональном формате по каналам видеосвязи.