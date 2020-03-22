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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дышите кислородом

За месяц в столице построят новую больницу, а еще 10 стационаров приспособят к лечению коронавируса
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 61(8115)
Сооружение быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве строители обещают завершить за месяц. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Эта стройка вблизи деревни Голохвастово в Новой Москве началась 19 марта. А уже в минувшую субботу журналисты увидели почти готовый фундамент будущего центра и металлические каркасы будущих лечебных корпусов. Соберут их из бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сендвич-панелей.

Работы ведут компании, которые строят в Москве по горзаказу жилье и другие объекты. Их 35, многие застройщики сами предложили свою помощь. А число рабочих на стройке достигло уже пяти тысяч. Работы идут круглосуточно, в несколько смен. Задействовано более 1,2 тысячи единиц техники.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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По проекту новый центр будет состоять из 12 одноэтажных лечебных корпусов на 500 коек, в том числе лабораторного, хозяйственного и санобработки, а также 16 корпусов реанимации и интенсивной терапии на 250 мест. Рядом разместятся двухэтажные комфортные общежития для 2 тысяч врачей центра, где они смогут отдохнуть после смены.

- Мы строим мощный специализированный медицинский комплекс, который сможет оказывать помощь самым тяжелым больным. Подобные объекты даже из легковозводимых конструкций строятся шесть-восемь месяцев, а перед нами стоит задача поставить его за месяц, - сказал Бочкарев.

И это при том, что одновременно приходится прокладывать дороги - стройка идет в чистом поле, где не было ни подъездов, ни электричества, ни инженерных коммуникаций. Например, уже начали возводить шесть распределительных электроподстанций. Их оснастят устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики и учета электроэнергии. Объекты будут работать автоматизированно, а управление будет производиться из единого диспетчерского центра.

Инфекционный центр, который строится в Новой Москве, будет работать минимум 20 лет. В его составе откроются 12 лечебных корпусов и 16 корпусов реанимации и интенсивной терапии

Кто-то скажет: китайцы построили больницу для зараженных коронавирусом всего за две недели.

- Это так, но там собрали ее из блок-боксов или вагонов, обвязав их снаружи инженерными системами, - комментирует Андрей Бочкарев. - Это временная постройка, а наша больница будет работать минимум лет двадцать.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Параллельно специалисты из блока городского хозяйства прокладывают очистные сооружения, которые по фазам, ступенчато будут очищать все стоки - бытовые, медицинские, инженерно-технические. По словам Бочкарева, возведение инфекционного корпуса соответствует всем самым современным санитарным нормам и требованиям.

Одновременно в городе идет перепрофилирование существующих больниц в стационары для лечения больных с коронавирусом. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам:

"Несмотря на то что сейчас наши стационары справляются с потоком пациентов, мы заранее начинаем разворачивать дополнительные мощности для того, чтобы подготовить персонал для работы с новой инфекцией. Два дополнительных стационара - НИИ имени Склифосовского и Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн - уже запущены. На следующей неделе будут готовы принять больных с коронавирусом еще десять стационаров".

Анастасия Ракова отметила, что при коронавирусе надо каждую койку оснастить для подачи кислорода. Нужны и санитарные шлюзы, способные разделить "грязную" и "чистую" зоны.

Пока же большую часть с подозрением на эту инфекцию в столице доставляют в новую клинику в Коммунарке.

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