В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области. Оба транспортных средства двигались по маршруту Москва - Волгоград.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Установлено, что при попутном движении автобусы разъехались по обочинам, при этом один из них вылетел в кювет. Всех раненых госпитализируют.

По предварительным данным МЧС, в результате аварии погибли два человека. В ГИБДД сообщили о трех жертвах. Других подробностей аварии пока нет.