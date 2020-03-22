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22.03.2020 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Троицком округе Москвы задержали подозреваемого в убийстве матери

Текст: Наталья Козлова

В Троицком округе Москвы задержали подозреваемого в убийстве матери.

Вечером 20 марта в деревне Зверево поселения Новофедоровское в Москве во время конфликта мужчина избил свою мать 1939 года рождения. От многочисленных ударов женщина скончалась на месте происшествия, рассказали в Следственном комитете.

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Сейчас мужчина задержан, следователи опрашивают соседей и знакомых семьи. Обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Об этом сообщила "РГ" старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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