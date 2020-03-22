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22.03.2020 22:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Торопимся в лето

Велосезон в Москве начнется досрочно
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Станции городского велопроката начнут работать раньше обычного - уже 10 апреля. В этот день выставят половину велосипедов. В полную силу сервис заработает 17 апреля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Первые велосипеды москвичи смогут взять напрокат уже 10 апреля. Фото: Сергей Михеев/РГ Первые велосипеды москвичи смогут взять напрокат уже 10 апреля. Фото: Сергей Михеев/РГ
Первые велосипеды москвичи смогут взять напрокат уже 10 апреля. Фото: Сергей Михеев/РГ

Обычно станции велопроката открываются в конце апреля - начале мая, но в этом году решили поступить иначе. "Исходя из опыта других городов мира - доступность велосипедов снижает количество передвижений на метро и наземном транспорте. Это как никогда актуально, учитывая борьбу с вирусами", - пояснили в департаменте. Велосипеды в связи с угрозой коронавируса будут дезинфицировать. Но перед каждой поездкой все же рекомендуется обеззараживать антисептиками сиденье и руль.

Фото: istock
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Прошлый теплый сезон велопроката в Москве, напомню, стал самым длинным в его истории. Кататься на арендных велосипедах можно было с 20 апреля до 17 ноября. За это время пользователи сервиса совершили пять миллионов поездок по городу - почти на 17% больше, чем в 2018 году. Причем за две недели ноября двухколесный транспорт брали более 90 тысяч раз, то есть он востребован и в холодное время.

Многие использовали велосипеды не только для отдыха и развлечений, но и для коротких поездок по городу - например, от метро до работы и обратно. Чаще всего "железных коней" брали в Хамовниках, Тверском, Пресненском и Останкинском районах. Рекордсменом прошлого сезона стал программист Артем Мостяев, который проехал по городу более двух с половиной тысяч километров.

В 2019 году, по данным департамента транспорта, в городе работало 528 станций, где можно было арендовать более 5,5 тысячи велосипедов. В этом сезоне парк пополнится на тысячу велосипедов. Плюс откроются еще 100 новых станций. В том числе в районах, где прежде не было городских пунктов проката. Тарифы оператор велопроката пока не называет.

Между тем

В Ульяновске периодически появляется информация о новых велодорожках. На поверку оказывается, что основная часть не проложена заново, а "занята" у тротуаров и парковых аллей. В результате получилось, что велосипедистов убрали с автодорог, обезопасив их от транспорта, но одновременно подвергли опасности (уже от велосипедистов) отдыхающих граждан. Озабоченность в связи с планами строительства новых велодорожек выражают и жители города Сосновый Бор Ленинградской области. Они хоть и поддерживают здоровый образ жизни, но переживают за уникальный природный ландшафт парка "Приморский".

Подготовил Алексей Юхтанов, Ульяновск

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