Весна придет в Москву 25 марта

Генеральное наступление настоящей весны в Москве, как и во всей центральной России, начнется 25 марта. Такой прогноз на своем сайте дает центр погоды "Фобос".

Во второй половине будущей недели синоптики обещают много солнца, слабый ветер и аномально высокое атмосферное давление - на уровне 760 мм рт. ст. Осадков при этом не ожидается. В ночные часы столбики термометров будут держаться около нулевой отметки. А в светлое время суток, особенно ближе к 28 марта, воздух прогреется до комфортных 10-15 градусов со знаком плюс, что на 6-7 градусов выше нормы.

Такая температура, отмечают метеорологи, опережает климатический календарь на две недели.