Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса

Московский метрополитен не будет прекращать свою работу из-за коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - объяснил он.

Если остановить составы, подчеркнул Собянин, на восстановление работы подземки уйдет полгода. Поэтому метро будет функционировать при любых обстоятельствах, резюмировал мэр и таким образом опроверг слухи, распространяющиеся в соцсетях.