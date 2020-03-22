Полиция Колымы возбудила дело об административном правонарушении в отношении интернет-издания "Говорит Магадан", посчитав, что оно распространило недостоверную информацию о коронавирусе. Поводом для возбуждения дела стал опубликованный материал "Лежавший в Магаданской областной больнице человек, у которого подозревали коронавирус, умер".

Житель Приморья пойдет под суд за фейки про коронавирус Когда выяснилось, что предполагаемый диагноз у покойного не подтвердился, Роскомнадзор потребовал заблокировать страницу с публикацией, усмотрев в новости признаки фейка. Случаем тут же заинтересовались и правоохранители. В отношении владельца сайта, разместившего недостоверную общественно значимую информацию, возбуждено административное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП Российской Федерации. Для юридических лиц санкции по этой статье серьезные - административный штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Редакция интернет-издания претензии отвергла.