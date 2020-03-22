Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о COVID-19

В Магадане возбуждено дело об административном правонарушении в отношении местного интернет-издания, которое, по информации полиции, распространило недостоверные сведения о коронавирусе.

По сообщению РИА Новости, в материале говорилось о том, что находившийся в областной больнице человек, у которого подозревали COVID-19, умер. Но, как оказалось, пациенту медучреждения был поставлен другой диагноз.

В отношении владельца сайта, разместившего фейковую новость, начато административное производство по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Ему грозит административный штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.