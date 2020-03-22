Футболист "Уфы" Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

Люксембургского полузащитника футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилля доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все игроки и персонал команды переведены на самоизоляцию.

К настоящему времени Тилль сдал два теста на коронавирус, и, по словам генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова, оба показали отрицательный результат.

"Тилль почувствовал недомогание 17 марта. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. Сейчас Оливье переведен в общую палату", - приводит слова Газизова "Чемпионат".

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса розыгрыш чемпионата России по футболу был приостановлен как минимум до 10 апреля.