Футболист "Уфы" Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

Новости

Премьер-министр Хорватии: Это было сильнейшее землетрясение за 140 лет 13:40
В Уфе завели дело на стрелявшего в полицейских боевика 13:36
В Германии попытались пустить под откос высокоскоростной поезд 13:35
В Крыму предложили применять электронные браслеты для контроля карантина 13:32
В Мадриде выписали более 3 тысяч штрафов за нарушение карантина 13:29
Американская телеведущая Опра Уинфри запустила сериал о коронавирусе 13:25
Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о COVID-19 13:10
Названы вещи, которые чаще всего забывают в поездах МЦД 13:07
Распространившему фейк о коронавирусе в Аргентине грозит 6 лет тюрьмы 13:01
Испания вернет половину своего контингента из Ирака 12:51
Kia Seltos не станет "убийцей" Creta. И вот почему 12:43
Автомобиль протаранил ограждение на Красной площади 12:26
Премьеру спектакля Мастерской Олега Кудряшова перенесли в интернет 12:07
В больницу в Коммунарке доставили 37 человек с подозрением на COVID-19 11:59
Переболевшая коронавирусом врач рассказала о симптомах заболевания 11:47
В Уфе нейтрализовали готовившего теракт боевика 11:35
До полумиллиона украинцев могут остаться без работы из-за коронавируса 11:34
Состояние больных COVID-19 на Кубани удовлетворительное 11:28
Словакия не хочет усиливать напряженность в отношениях с Россией 11:25
В храмах РПЦ начали читать молитвы против коронавируса 11:20
В Троицком округе Москвы задержали подозреваемого в убийстве матери 11:18
В Саратове при перекладке трубопровода нашли тело женщины 10:59
В окрестностях Загреба произошла серия мощных землетрясений 10:35
Саакашвили предрек Украине "турбулентность" из-за неготовности к кризису 09:50
Обновленный Hyundai Creta: почему он практически не изменился 09:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 13:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Футболист "Уфы" Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

Текст: Артур Нанян
Люксембургского полузащитника футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилля доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все игроки и персонал команды переведены на самоизоляцию.
Футболист "Уфы" Оливье Тилль. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Футболист "Уфы" Оливье Тилль. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Футболист "Уфы" Оливье Тилль. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

К настоящему времени Тилль сдал два теста на коронавирус, и, по словам генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова, оба показали отрицательный результат.

Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом

"Тилль почувствовал недомогание 17 марта. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. Сейчас Оливье переведен в общую палату", - приводит слова Газизова "Чемпионат".

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса розыгрыш чемпионата России по футболу был приостановлен как минимум до 10 апреля.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа" Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
Немецкий журналист высоко оценил действия России по борьбе с коронавирусом
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Александр Кержаков: Недостаточно быть только талантливым
Чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год