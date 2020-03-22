В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием коровы

В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина столкнулись Ford и "ГАЗель". Во втором автомобиле в момент ДТП находилась корова.

Об этом сообщает управление МВД по региону. Две машины столкнулись возле дома №105 "А", после чего "ГАЗель" опрокинулась на бок. Оба автомобиля получили механические повреждения. Помощь медиков участникам аварии не потребовалась.

Корова, находившаяся в "ГАЗели", не пострадала. Ее транспортировали на другом автомобиле по месту назначения. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства и виновника ДТП.