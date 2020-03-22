В Татарстане запретили мероприятия с участием больше 19 человек

В Татарстане, в связи с угрозой распространения нового коронавируса, запретили мероприятия с участием 20 человек.

Соответствующее постановление было издано правительством РТ. В документе говориться, что на территории республики "не допускается проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью участников 20 и более человек".

Если речь идет о спортивных соревнованиях и их нельзя перенести, то их проводят без участия зрителей с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима.

Напомним, в Татарстане уже больше недели действует особый санитарно-эпидемиологический режим. Ограничения касаются не только массовых мероприятий. Запрещено курить кальяны, ограничена работа ночных клубов.

В настоящий момент в республике зафиксировано шесть случаев заболевания COVID-19. Все заразившиеся прибыли из-за границы. Сейчас они находится в Республиканской инфекционной клинической больнице в удовлетворительном состоянии.