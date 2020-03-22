В Удмуртии зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом

В Удмуртии зарегистрировали два первых случая заражения коронавирусом. Оба завозные из Швейцарии и Венгрии, сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Заболевшие находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших удовлетворительное. До подтверждения заболевания находились на самоизоляции, - сказал Бречалов.

По его словам, круг контактировавших с ними уже определили, их лабораторные обследования показали отрицательный результат.

- Мы держим ситуацию на контроле, все медицинские учреждения оснащены средствами защиты и необходимым оборудованием. Под моим руководством в республике действует оперативный штаб, - уточнил Бречалов.

По все вопросам по новой коравирусной инфекции для жителей Удмуртии работает "горячая линия" 8-800-2000-112.